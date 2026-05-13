高科大前總務長勾結胞弟撈學校標案 一審重判12年

高科大前總務長勾結胞弟海撈學校標案，還派學生去弟弟公司當廉價勞工。（資料照）

前高科大資工系教授兼總務長林威成，被控利用職務之便，勾結胞弟林韋体及多名校內行政人員，長期護航自家公司非法取得校內標案，檢調原認定兩兄弟涉貪逾千萬元，但法官只認定不法所得400多萬，林威成被依貪污罪重判12年徒刑，弟弟林韋体則被判刑9年。

判決指出，國立高雄海洋科技大學、國立高雄應用科技大學及國立高雄第一科技大學於2018年合併，合併後校名定為「國立高雄科技大學」；林威成原本是高應大資工系主任，三校合併後，林威成繼續擔任新校資工系教授並兼任學校總務長。

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檢調獲報，林威成與林韋体於2016年間共同出資設立「展源浩科技有限公司」，由林韋体擔任實際負責人，林威成則為隱名股東 。林威成擔任總務長期間，在辦理校園車道管制系統等採購案時，由林韋体代為擬定招標規格，甚至以特殊硬體規格「綁標」，排除其他競爭廠商 。

林家兄弟更多次找尋外部廠商充當「人頭」，採借牌投標方式非法承攬校內維護工程。得標後，再由展源浩公司實際進場履約，並偽造不實發票辦理核銷，以此詐領計畫補助款及標案工程款，檢調原本認定涉貪逾千萬元，但高雄地方法院只認定林威成不法所得為221萬餘元，林韋体不法所得198萬餘元。

檢調發現，林威成曾利用教授的身份，指派學生去胞弟公司當實習生，形同把學生當廉價勞工使用，加上車道管理系統沒有其他廠商競爭，品質低落幾乎天天故障，嚴重影響學生和洽公民眾的權利。

林家兄弟落網後否認犯行，林威成更辯稱自己不是隱名股東，而是借錢給弟弟開公司，但說詞不被採信。法官認為林威成身為教授且兼任行政主管，本應廉潔自持，竟與親屬共謀圖利，嚴重損害採購公平性與校園風氣，依貪污罪重判徒刑12年、褫奪公權5年，弟弟林韋体則被判徒刑9年、褫奪公權4年。

多名配合護航的校內公務人員也遭法律嚴懲。前李姓事務組長因觸犯圖利罪及洩密罪，被判處有期徒刑4年、莊姓行政助理則判徒刑2年，其餘配合出借牌照的外部廠商等人，則分別被判處6個月至1年2個月不等的有期徒刑，部分准予易科罰金，可上訴。

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