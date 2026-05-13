搶賺「死人錢」！殯葬業者在消防救護車偷裝定位器 3人被起訴

楊姓殯葬業者為搶「死人錢」，竟在高雄救護車偷掛追蹤器。示意圖（資料照）

楊姓殯葬業者為了搶在第一時間接觸死者家屬、提高接案率，竟與王姓合作夥伴、陳姓員工聯手，偷偷在消防隊的救護車底盤裝設「AirTag」追蹤器，透過手機定位，精準掌握救護車動向，藉此「攔截」生意，雄檢偵結後依違反個人資料保護法及妨害秘密罪嫌將涉案3人提起公訴。

檢方指出，楊姓女子（25歲）是高雄某生命禮儀社負責人，與王男（39歲）有商業合作關係，楊女為了在競爭激烈的殯葬市場中脫穎而出，竟與王男謀議，利用蘋果公司開發的藍牙追蹤器「AirTag」體積小、易隱藏的特性，裝設在消防局救護車上，藉此即時掌握救護車的出勤定位，以便在救護車抵達現場或醫院的第一時間，就能派員趕往與死者家屬聯繫。

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今年3月間，王男先在網路商店購入4顆AirTag，隨即在通訊軟體LINE設立名為「生命禮儀」的工作群組，將楊女與陳姓員工（22歲）拉入，王男隨後指示陳姓員工，趁救護車停放或執勤空檔，將追蹤器分別安裝在鳳山消防分隊的救護車上，並將定位資訊連結至王男的手機應用程式「尋找（Find My）」。

消防局人員進行車輛定期維修保養時，意外在底盤發現不明圓形貼片物體，通報警方追查後，才讓這起駭人聽聞的監控案曝光。檢警循線追查AirTag的序號與購買紀錄，鎖定楊女3人並拘提到案，並扣得4枚追蹤器與作案用手機。

檢方偵查時，楊女否認犯行，但王、陳兩人都認罪，檢方認為，救護車的出勤資訊涉及民眾傷病等個人隱私，業者以非法手段蒐集非公開的公務車動態，已嚴重損害公眾利益及個人隱私權，因此依違反個資法、妨害秘密等罪將3人起訴。

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