健身教練瞞婚交往 女會員「我也是受害者」免賠元配

苗栗地院審理，認阿輝與女會員行為，侵害阿輝妻子之配偶權，但無積極事證證明女會員知悉阿輝已婚身分，只判處阿輝應支付妻子40萬元精神慰撫金。（資料照）

苗栗一名已婚健身教練阿輝（化名），私下與女會員外出逛街、飯店過夜，甚至一同出國遊玩；妻子發現，主張配偶權遭侵害，對丈夫與女會員提告連帶求償100萬元。苗栗地院審理，認阿輝與女會員行為，侵害阿輝妻子之配偶權，但無積極事證證明女會員知悉阿輝已婚身分，只判處阿輝應支付妻子40萬元精神慰撫金。

判決指出，已婚的阿輝與女會員，因健身認識後開始交往，兩人曾於2024年端午連假期間同遊澳門，之後也至旅館飯店同宿過夜及出遊泡湯，並一同到好市多、台中一中街逛街購物，阿輝也曾到女會員住處停留。

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阿輝妻子發現，怒不可遏，提起民事侵權行為損害賠償告訴，主張配偶權遭侵害，向丈夫及女會員連帶求償100萬元。

阿輝稱，他雖與女會員有逾越普通朋友之往來，然當時與妻子已處於商議離婚階段，主張他與女會員行為對妻子所造成之精神痛苦輕微，妻子請求之金額過高。女會員則強調交往期間，自始不知道阿輝為已婚身分，當她知悉此情後，遂斷然與阿輝分手，她也是感情詐欺的受害者。

法官依阿輝與女會員之間的通聯對話紀錄，及2人曾於耶誕節此一情侶、夫妻通常共度之節日共同外出旅遊，確實足以使女會員誤認阿輝為無配偶之人；況與已婚人士交往除可能須負侵害配偶權之損害賠償責任外，也貶損個人之社會評價，一般人通常不願與已婚人士交往，故已婚人士謊稱未婚與他人交往之案例，並非罕見。

法官認為，女會員抗辯阿輝刻意隱瞞已婚事實與其交往，與常情相符，而女會員與阿輝妻子為不相識之陌生人，女會員對於阿輝妻子並不負一般防範損害之注意義務，難認有過失。另，阿輝妻子也未能舉證女會員主觀上具有故意或過失，則請求女會員賠償非財產上之損害，即為無據。

法官則認阿輝行為破壞妻子婚姻關係之圓滿、安全及幸福，審酌一切情狀後，認阿輝妻子得請求之慰撫金數額應以40萬元為適當，逾此範圍，不應准許。

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