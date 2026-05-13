檢警2度搜索光澤 1工程人員80萬交保

新北檢警昨對光澤診所新北市5家分店進行第2波搜索。（資料照）

檢警偵辦光澤醫美被爆出疑在診間安裝偽裝成煙霧偵測器的監視設備一案，昨兵分多路發動第2波搜索，帶回數名證人，其中1名鄭姓工程人員被列為被告偵辦，經新北地檢署複訊後，諭知鄭80萬元交保；至於光澤醫美創辦人王朝輝於案發前即已出境至中國，迄今未歸，新北檢呼籲王應盡速返國並說明案情並面對司法調查。

本案起因於5月5日，有民眾發現光澤診所板橋中山分店內疑裝設有偽裝監視器鏡頭，向轄區派出所報案，板橋警方於8日上午報請檢方指揮偵辦，同日上午經診所同意，由警方至該分店現場搜索，查扣相關監視器設備，同時協調新北市政府警察局婦幼警察隊及相關分局，至轄內光澤診所其餘4處分店執行搜索，並由新北市政府衛生局派員協同進行行政稽查。

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檢警經搜索發現，光澤位於新北檢轄區內含板橋中山店等3處分店有拆除監視器痕跡，經警循線查出，板橋中山店經理陳志敏（另身兼集團營運協理）及資訊研發部主管唐詠傑，疑有指示旗下員工拆除偽裝型監視錄影設備，以營造警方至店內察看時，店內已無相關設備假象。

經警方通知2人到案，並移送新北檢複訊，檢方於9日以2人涉犯刑法無故攝錄性影像及他人身體隱私部位、違反個人資料保護法及「兒少性剝削防制條例」拍攝兒少性影像未遂等罪嫌，有逃亡、串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘涉案被告5人即相關工程人員，認無羈押必要，訊後均諭知各50萬元交保。

新北檢警昨對光澤新北市5家分店進行第2波搜索，且因光澤診所雇用的監視設備的廠商，與某連鎖中醫為同一家，故該中醫診所的新北市新莊、林口2處分店也被列為搜索目標；此外，台北地檢署昨亦配合新北檢偵辦光澤案，指揮台北市刑大兵分路發動搜索，搜索地點包括光澤忠孝、古亭、大直、南西店；京都堂中醫新店、南京店等，查扣相關事證。

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