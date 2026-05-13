偷拍午睡女生裙下風光未遂 男大生被判刑3月不准緩刑

男大生趁女同學趴桌午休時，偷拍其裙下風光，雖只拍到小腿仍觸法，南投地院判刑3個月。（記者陳鳳麗攝）

南投縣盧姓男大生，在學校某學院的教室旁休息區，看到女同學趴在桌子午睡，將手機伸至桌下，朝女生兩腿間拍攝裙底的身體隱私部位，只拍到女學生小腿，此時剛好有男學生從外面走過看到，趁盧男去上廁所時告訴女生，女學生報警提告，南投地院近日依無故攝錄他人性影像未遂罪，判刑3月。

判決書指出，盧姓男大生前年12月25日中午1點左右，在某學院的教室旁休息區小憩，休息區內另1名女學生趴桌午睡，她看到女生穿短裙而心生歹念，開啟手機拍攝影片功能，將手機拿到桌子下，朝著女學生兩腿之間拍，想拍攝女學生裙子底下的隱私部位，但因女學生坐著，以及手機的角度，只拍到女學生的小腿。

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盧男見偷拍沒有成功，收起手機走出去上廁所，而他在偷拍時，其實有男同學從外面走過去，瞥見他把手機伸到桌下拍攝，當時不動聲色，後來看到盧男走出休息區走進廁所，才進去跟女同學說：「你被偷拍了」。

女學生質問盧男，並要他出示手機影像，後來憤而報警提告。

盧姓男大生學生認為自己偷拍未遂，請求法官給予緩刑，惟法官認為，盧男犯罪動機、目的僅為滿足個人私慾，無視女生的身體隱私，且未與女生達成和解或調解，也沒有主動向具有偵查權的機關自首犯罪，因此不同意緩刑，而依無故攝錄他人性影像未遂罪，判刑3月，若易科罰金折合9萬元。

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