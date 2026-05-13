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    男稱打瞌睡自撞分隔島 丟包一大袋遭警挖出毒品又毒駕

    2026/05/13 08:38 記者許麗娟／高雄報導
    白色轎車於民族一路自撞分隔島，車身卡在分隔島上動彈不得。（民眾提供）

    白色轎車於民族一路自撞分隔島，車身卡在分隔島上動彈不得。（民眾提供）

    今（13）日凌晨2點多，高雄市三民區民族一路近543巷口發生轎車自撞分隔島車禍，駕駛林男（43歲）僅頭部暈眩無明顯外傷，但卻被路人發現林男肇事後，曾從車內拿一袋物品丟包在附近騎樓，警方上前查看發現內有安非他命、依托咪酯煙彈和大麻等毒品，林男經唾液快篩也呈現安非他命陽性反應，毒駕現形！

    凌晨2點40分左右警方獲報車禍，現場肇事駕駛林男稱是因剛結束工作要返家，因疲勞想睡不小心開車撞上分隔島，但現場有民眾目擊，林男發生自撞後，在警方到場前，將車內一袋不明物品藏於路旁大樓騎樓下，員警上前查看時，林男不斷否認這是他的物品，還稱「這不是我的，不可以誣賴我！」

    三民二分局鼎金所指出，員警查看袋內發現疑似毒品等證物，經調閱監視器確認為林男所有，於袋中查獲二級毒品安非他命9包（34.66公克）、依托咪酯煙彈3顆及大麻3包（9.48公克），並對林男使用毒品唾液快篩試劑進行檢測，結果呈現二級毒品甲基安非他命陽性反應，顯示其確有施用毒品後駕車之情形，全案依違反毒品危害防制條例及毒駕案辦理。

    警方初步研判，林男駕駛車輛未注意車前狀況，且有毒駕情形，分別違反道路交通安全規則第94條第3項及道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款，處3萬至12萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車、扣繳牌照2年及吊扣其駕駛執照1至2年。詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

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    民眾目擊駕駛自撞肇事後，將一袋物品藏於附近大樓騎樓，員警發現裡頭藏有毒品。（民眾提供）

    民眾目擊駕駛自撞肇事後，將一袋物品藏於附近大樓騎樓，員警發現裡頭藏有毒品。（民眾提供）

    員警於男子丟包的袋中發現安非他命、依托咪酯煙彈和大麻等二級毒品。（民眾提供）

    員警於男子丟包的袋中發現安非他命、依托咪酯煙彈和大麻等二級毒品。（民眾提供）

    林男涉嫌毒駕、持毒被警方帶回偵辦。（民眾提供）

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