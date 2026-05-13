涉浮報檢測侵吞千萬 欣技資訊業務300萬、宜特科技經理100萬交保

宜特高速訊號部門經理許乃英。（記者劉詠韻攝）

上櫃公司宜特科技（3289）經理許乃瑛，涉嫌自2020年起夥同欣技資訊業務江明宗，透過3家公司開立不實發票，浮報檢測與加工費，不法所得逾千萬元。台北地檢署昨指揮調查官兵分9路搜索，約談許女等人到案說明。檢察官漏夜複訊後，依違反證券交易法中的特別背信等罪嫌，分別諭知江、許二人300萬元、100萬元交保，均限制出境。

檢調查出，欣技資訊為電子設備製造商，其公司產品必須委由宜特科技進行高速訊號檢測與驗證作業，兩家公司接頭人分別為負責高速訊號部門經理許乃瑛及欣技業務江明宗，兩人涉嫌在報價時動手腳牟利，夥同另3家公司開立的不實發票，再向欣技呈報灌水後的交易金額。待欣技公司付款後，3家公司再將金流回給許、江二人。偵辦人員初步估算，自2020年起迄今，兩人不法所得恐逾上千萬元。

請繼續往下閱讀...

台北地檢署檢察官王繼瑩昨日指揮調查局台北市調處，搜索許、江等人的住居所及宜特科技、欣技資訊公司等辦公處共9處，並約談許女、江男及3家廠商負責人等5人到案。

經檢察官漏夜複訊後，依違反證券交易法中的特別背信等罪，諭知江、許二人300萬元、100萬元交保，均限制出境。

欣技資訊業務江明宗。（記者劉詠韻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法