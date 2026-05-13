台中無業男看電影竟暴打2女子 下場出爐

台中吳姓、黃姓女子去年9月到東區秀泰影城看電影，竟被陳姓男子拖離座位打到雙腳膝蓋受傷，台中地院依傷害罪判處3月徒刑。（民眾提供）

台中一名無業陳姓男子（42歲），去年前往台中東區秀泰影城看國片，因不滿鄰座的吳姓女子（18歲）和黃姓少女（16歲）玩手機、聊天，竟將吳女拖離座位拳打腳踢，黃女制止也被打到腦震盪，黃父當時痛斥，看場電影卻全身傷，叫家長情何以堪？台中地院審理時，陳男坦承犯行，不過未與兩人達成和解，依傷害罪判處3月徒刑，可上訴。

檢警調查，這起糾紛發生在去年9月7日晚上7點多，吳姓女子（18歲）和黃姓少女（16歲）相約到東區秀泰影城看國片《進行曲》，坐在附近的陳男不滿吳女和黃女交談、看手機，出言表示「想聊天、玩手機請到影廳外」，兩人停止說話各自看手機，沒想到陳男突然暴怒，直接將吳女拉住拖離座位，並以手腳攻擊吳女將她壓制在地，造成吳女雙腳膝蓋擦傷、上衣右下角破損。

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同行的黃姓少女看到立刻上前制止，在保護吳女的過程中也被打耳光，造成黃女左耳受傷，陳男停止攻擊後返回座位。警方獲報到場將陳男帶回調查，檢方訊後依傷害罪嫌起訴。

台中地院審理時，陳男坦承犯行，法官認為，陳男因觀影體驗不佳而對吳、黃2人心生不滿，不思以理性方法解決，竟以暴力方式毆打兩人，審酌犯後終能坦承犯行，不過尚未與2人達成調解，傷害共兩罪各處2月徒刑，合併執行3月，可易科罰金。

台中無業陳姓男子（中），去年9月到東區秀泰影城看電影，竟暴打鄰座吳姓、黃姓女子，台中地院依傷害罪判處3月徒刑。（記者陳建志翻攝）

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