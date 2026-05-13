已有3個預付卡門號再申辦被拒 男與電信業者對簿公堂

莊姓男子申辦手機預付卡門號被拒，打官司翻案吞敗後上訴，案由高雄高分院審理中。（資料照）

高市莊姓男子申辦手機預付卡門號，被電信公司以已有3個門號預付卡拒絕，他打官司吞敗後，主張合約明明規定以5門號為限，因此提起上訴，案由高等法院高雄分院審理中。

原告莊男指出，2025年1月間，前往楠梓區某電信公司直營服務中心，申辦第4個預付卡門號，被以「公司系統阻擋」為由拒絕受理後，隨即依指示填寫紙本徵審表送審仍遭拒絕，於是向電信消費爭議處理中心申訴，對方回覆指他已有3預付卡門號，且配合政府打詐政策進行風險控管。

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他不服指出，依兩造簽署行動寬頻服務契約第10條約定：「申請之預付卡門號，以5門為限。」他目前僅持有3個門號，沒有理由拒絕他申辦。

被告電信公司則說，自2024年9月起，用戶申辦門號數以3個門號為原則，又自2025年2月起，月租型、預付型門號改為限制以2個門號為原則，莊男名下已有2個月租型門號、3個預付型門號，基於風險管控考量，婉拒他再申請第4個，並無不當。

橋頭地院指出，基於維護國家安全、治安的公共利益，應容許電信業者採取合理風險控管措施，以防止電信服務遭濫用於詐欺犯罪，因此判決莊男敗訴，他不服向高雄高分院上訴，近日將開庭調查，判決結果受矚目。

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