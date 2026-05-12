賴總統指定徐錫祥代理檢察總長 司改會提4點聲明表達反對

總統賴清德指派徐錫祥代理檢察總長。（資料照）

總統賴清德日前提名檢察官徐錫祥為檢察總長遭到立院否決，後續指定徐為「代理檢察總長」。對此，民間司改會晚間發出聲明表示，此舉恐變相架空人事同意權；將損害檢察公信，且缺乏法律依據及民主正當性，恐創憲政惡例。

新聞稿指出，檢察總長邢泰釗任期於今年5月7日屆滿，賴清德總統於3月13日提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長。立院5月5日否決人事案，總統就本次懸缺人事，仍指定徐錫祥檢察官為「代理檢察總長」。據報載，法務部已於5月7日正式收到總統府指定代理公文。就此，本會聲明如下：

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司改會發出4點聲明如下，並呼籲賴清德收回成命，並建請相關機關推動修法以完善此一制度缺漏。

一、指定被否決者代理檢察總長，等同變相架空人事同意權

二、將「代理制度」作為政治籌碼，將損害檢察公信

三、總統「指定代理檢察總長」缺乏法律依據，存有高度適法性之疑慮，制度上有檢討必要。

四、指定甫經國會否決者代理檢察總長，欠缺民主正當性，恐創憲政惡例

司改會認為，此舉已架空「國會同意權」的制度，從國會的角度看，是將「代理制度」作為政治籌碼，有逼迫國會接受效果，未來遲不提新人選，將對制度造成實質破壞。

此外，透過「指定代理」繞過國會審查，等同於在憲政體制上開了一個「後門」，讓總統能單方面決定檢察體系的領導者，但無論如何都不應以損害檢察公信、破壞國會人事同意制度為代價。

司改會質疑，若要由總統指定代理檢察總長之人，在目前制度不完善、缺乏法律明文授權的情況下，本應特別謹慎。然而，賴總統卻反其道而行，恐有創造刻意規避國會人事同意權惡例之虞，存有高度欠缺民主正當性的疑慮。並鄭重呼籲賴總統收回成命，撤回指定徐錫祥為代理檢察總長之決定，切勿因一時之政治紛爭，造成檢察體系公信力及憲政民主之長久傷害。

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