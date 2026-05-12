醫美診所偷拍頻傳 新北法制局官網設消費爭議專區

新北市法制局官網首頁設立「愛爾麗等醫美診所消費爭議專區」，整合相關受害者尋求協助的可能所需資訊。（擷取自新北市法制局官網）

醫美診所愛爾麗、光澤、聖宜集團涉嫌針孔偷拍案，在民代督促下，新北市府已於新北市法制局官網首頁設立「愛爾麗等醫美診所消費爭議專區」，整合相關受害者尋求協助的可能所需資訊，並與財團法人中華民國消費者文教基金會討論團體訴訟相關問題，盼降低消費者的不便與疑慮，進一步保障消費者求償的權利。

針對消費者關切的預繳醫療服務退費問題，新北市消保官昨天於板橋愛爾麗診所行政調查後，業者說，全國愛爾麗診所皆已採用新版退費申請單，刪除原先涉及限制消費者訴訟權或發表評論之條款。

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消保官指出，因本案涉及刑事、民事、個人資料保護及醫療法規等多重法律問題，市府已委請專業律師提供免費法律諮詢服務，消費者可攜帶相關書面資料到新北市府行政大樓1樓聯合服務中心的法律諮詢室接受免費法律諮詢，每人每場次15分鐘，可現場受理或線上預約，服務時段為週一至週五早上9點至12點，以及下午2點至5點。線上預約網址：https://law.ntpc.gov.tw/bookingonline/。

外界關心相關案子是否會進入團體訴訟程序？消保官說明，雖然愛爾麗診所遍布六都及新竹縣，且集團總部分別位於台北市及台南市，新北市消保官仍主動連絡消基會討論團體訴訟相關事宜，如未來檢方偵辦結果可確認遭偷拍受害消費者且人數達20人以上，被害人除可循刑事附帶民事訴訟求償外，市府並將與行政院消費者保護處、衛生福利部及其他五都及新竹縣府共同研議洽請優良消費者保護團體承接團體訴訟。

消保官提醒消費者，如懷疑自身隱私可能遭受侵害，應妥善保存療程收 據、契約文件、通訊紀錄及相關佐證資料，作為後續申訴或求償依據。

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