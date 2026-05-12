5/12 今彩539頭獎2注！800萬獎落新北這2區

5月12日開獎的今彩539頭獎開出2注，皆落新北。（本報合成）

5月12日開獎的今彩539頭獎開出2注，由新北市林口區文化二路1段68巷10號的「穩中彩券行」、新北市永和區中興街53號1樓的「錢緣彩券行」開出；大樂透頭獎槓龜。

第115000052期大樂透中獎號碼「06、12、18、19、32、36，特別號：34」。頭獎槓龜；貳獎開出1注，可得472萬5316元；參獎共37注中獎，每注可得4萬5918元；肆獎共84注中獎，每注可得1萬3002元；伍獎共2101注中獎，每注可得2000元；陸獎共2205注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2496注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4250注中獎，每注可得400元。

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第115000052期49樂合彩中獎號碼為「06、12、18、19、32、36」。四合5注中獎，可得20萬元；三合共126注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2878注中獎，每注可得1250元。

第115000116期今彩539中獎號碼為「01、04、12、22、26」。頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共226注中獎，每注可得2萬元；參獎共7873注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬0299注中獎，每注可得50元。

第115000116期39樂合彩中獎號碼為「01、04、12、22、26」。四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共381注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3090注中獎，每注可得1125元。

第115000116期3星彩中獎號碼為「143」。壹獎共117注中獎，每注可得5000元。

第115000116期4星彩中獎號碼為「4982」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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