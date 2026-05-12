風帆衝小琉球遇強風「翻車」 男中澳沙灘外海獲救

風帆翻覆，琉球海域救難協會理事長洪良輝與會員到場救援。（琉球海域救難協會提供）

一名風帆愛好者今天（12日）獨自出海要去小琉球，遭遇大風翻覆，所幸在手機遺失前就撥打電話求援，琉球海域救難協會成功救回。

東琉海域今天吹起西北風，風勢強勁，湧浪起伏，李姓男子從東港大鵬灣操駕單人風帆出港，以小琉球中澳沙灘作為目標，上午11點左右在中澳沙灘外海約1公里處遭遇強勁風勢，被吹翻落水。

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李男有空救生衣，未沉入海中，緊急打手機向岸上友人求援，一度嘗試自救要翻正，但風浪不斷，風帆也破損，此時正好有漁民經過，通報琉球海域救難協會。

琉球海域救難協會理事長洪良輝出動2艘小艇及3名會員趕往救援，中午12點左右發現李男，趕緊救起。李男氣力放盡，一上船就躺平不斷喘氣，慶幸自己逃過漂流。

屏東縣海上救難協會下午出動小艇，從大鵬灣乘風破浪開往琉球，將李男和損壞的帆船載回。協會指出，上午的天氣、海象尚可，但出港應要注意天候狀況，應妥善規畫行程。

風帆在小琉球中澳沙灘外海翻覆。（琉球海域救難協會提供）

李男風帆翻覆獲救。（琉球海域救難協會提供）

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