知名平台直播主被質疑出軌 涉毆打女友又盜刷信用卡

知名平台高姓直播主涉嫌毆打女友，又盜刷她的信用卡，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

高市某知名平台高姓直播主，涉嫌盜用同居女友名義，購買產品衝業績，甚至遭質疑與女性玩家不當交往，又動手毆打女友，被高等法院高雄分院依偽造文書等罪判刑。

判決書指出，被告高男為某知名公司所經營直播平台直播主，並有業績需求。2023年9月25日凌晨，高男在左營區住處，趁同居人甲女熟睡之際，涉嫌冒用她的名義，用信用卡購買平台所發行寶寶幣，總共消費4萬元。

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同年12月28日晚上，高男在經營直播平台過程中，疑與女性玩家有不當交往，甲女獲悉後提出質疑，2人發生爭執，高男涉嫌動手毆打甲女。案經甲女訴請左營分局處理，警方傳喚高男到案說明，製作筆錄後，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

地院法官依偽造文書和傷害罪，分別判處高男有期徒刑5月和拘役40天，如易科罰金，以1000元折算1日。高男上訴仍否認犯行，要求改判無罪﹔檢方認為高男未和解賠償，又不願認罪，建議從重改判，結果兩造均被高雄高分院駁回，因此傷害罪部分定讞，偽造文書則可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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