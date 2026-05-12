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    請這些神也鎮不住？台積電嘉科廠又發生堆高機工安意外

    2026/05/12 21:10 記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導
    台積電進駐嘉義科學園區，帶動嘉義半導體高科技業發展。（記者蔡宗勳攝）

    台積電進駐嘉義科學園區，帶動嘉義半導體高科技業發展。（記者蔡宗勳攝）

    台積電嘉科廠今天下午2點多發生堆高機工安意外，據了解，P2廠一台堆高機壓到雨水管，水壓直噴營造工程師，眼鏡破碎導致臉部受傷，送到嘉義長庚醫院治療，幸無大礙。不過，堆高機工安意外已發生不只一次，過程有些邪門，引發現場員工議論。

    台積電位於嘉義科學園區先進封裝廠工地去年可說是怪事一籮筐，頻繁發生工安事故，依規定必須呈報的重大工安意外就有8起，釀2死5傷，台積電針對嘉義廠區頻發意外採取應對措施，今年開始運作相關安全協會。

    除了加強工安防患意識與準備，據了解，廠方去年也迎請關聖帝君坐鎮，後來又增加地藏王菩薩與土地公，雖然未再發生重大工安意外，但小事故仍不斷，尤其是堆高機事故過程都有些邪門，令人發毛。

    民俗專家廖大乙指出，從離奇工安事件一再發生來看，眾神並未完全發揮效果，在地的「好兄弟」還是要尊重，但不見得要準備豐盛的供品和燃燒大量金紙，建議以善為出發點，由管理階層帶頭做好事，幫助有需要的人，例如身體狀況許可的話，可以捐血救人一命。5月20日農曆4月4日是今年第3個天赦日，可以在天赦日當天或之前積善行德，就可以獲得天公伯的護佑，工程平安。

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