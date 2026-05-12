老照片+藝術創作 更生保護文物展台灣民俗文物館開幕

台灣更生保護會今天在台灣民俗文物館舉辦「更生保護文物展」開幕式。（台灣更生保護會提供）

財團法人台灣更生保護會今天在台灣民俗文物館舉辦「更生保護文物展—溫柔的更生保護軌跡」開幕式，這是全國首創以更生保護為主題的文物展覽，透過珍貴歷史文物、老照片、影音紀錄、藝術創作與互動展示，呈現更生保護制度從草創至今的發展歷程，並展現陪伴更生人復歸社會的溫柔力量。

台灣更生保護會說，這次展覽規劃四大主題展區，包括「懷舊」看見更生保護的初心、「高光時刻」凝聚更生保護的核心價值、「豐碩果實」見證陪伴帶來的改變，以及「共融」讓理解停留、讓溫柔延續。透過歷史脈絡與生命故事交織，引領民眾認識更生保護，展期從即日起至5月31日。

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最高檢察署徐錫祥代理總長致詞時，稱讚此次的活動非常有意義，除保存歷史文物，也把更生保護的歷史意義介紹給所有關心更生保護的民眾。

台灣更生保護會董事長張斗輝則說，更生人要穩定復歸社會，關鍵在於「安定住居、穩定就業、家庭修復及社會接納」四大支持因子，期盼透過本次文物展，讓社會大眾更深入看見更生保護工作的價值與溫度，共同成為支持復歸、推動社會共融的重要力量。

現場還有更生人組成的市集，其中一名漆藝師「善純」，其父不詳，母親再婚，從小寄居在舅媽家中，國小畢業後，提早進入社會，在金屬雕刻、機車維修與裁縫等學徒工作間輾轉學習，但年輕時一次錯誤選擇染上毒癮，之後反反覆覆，難以完全抽離，最終入監服刑。

在監獄服刑期間，參與補校課程，完成國高中學歷，並學習書法、漆器工藝，今天在現場展出書法、漆器作品，藝術對他來說不只是技藝，更是一條帶他走向新生的道路。

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