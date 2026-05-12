鄭文燦自陳在華亞科案是「受害者」 批檢斷章取義、羅織罪名如文字獄

前桃園市長鄭文燦12日由律師團陪同出庭。（記者鄭淑婷攝）

桃園地院今（12）日續審前桃園市長鄭文燦涉貪案，歷時2次開庭終於詰問完畢轉為污點證人、在全案屬「白手套」的廖力廷，鄭文燦在表示意見時，認為檢方指他以「無主土地、國有土地及通知不到的地主可視為同意」是幫重劃會解套，這是斷章取義、羅織罪名，宛如文字獄，在開發案中他與市府公務員始終秉持依法行政立場，「不只沒幫忙解套還讓案子越套越緊」，他也不曾與廖力廷談過錢、合意等，雙方更沒有「心電感應」，在此案他是受害者非受益者。

前海基會董事長鄭文燦被控於桃園市長任內，涉嫌在華亞科技園區擴大開發案（林口特定區計畫工五工業區擴大案）中收賄500萬元，護航開發案東側9.12公頃土地改採自辦重劃，廖力廷時任鴻展公司業務經理，負責土地開發案，與父親廖俊松被控擔任行賄白手套，上月14日首次實質審理庭，檢辯雙方在500萬元是賄款抑或政治獻金交鋒，廖力廷今日繼續以污點證人身分出庭。

請繼續往下閱讀...

檢方在交互詰問時調出公文，指營建署提到無主土地、通知不到的地主可視為同意，廖力廷則證稱，他記得當時鄭文燦帶著市府官員到內政部，時任營建署長許文龍在場，那次後許的態度就轉變了，「如果沒有鄭文燦，營建署怎麼會同意將無主土地、國有土地及通知不到的地主視為同意」，此方向也符合鴻展公司的期待；鄭文燦律師團則針對開發程序，認為廖力廷並不熟悉規定，即使無主土地、通知不到地主，也有規定的處理辦法，桃市府並無法任意變更，且檢方也將許多開發流程名詞混亂使用，檢辯雙方多次交火、氣氛凝結，審判長潘政宏最後提醒雙方，不要執著於廖力廷是否熟悉法規流程，5月19日詰問的廖俊松才是大咖、決策核心。

鄭文燦於法庭上嚴正聲明，強調他在本案中是「受害者而非受益者」，當初是為了解決產業用地、墳墓清理及都市縫合，因此推動工五擴大案，他都是依照法令規定、營建署的政策指導及市府同仁的專業意見處理，「沒有想到一個沒有合意的丟包事件，造成這麼大的傷害」，廖俊松父子丟包500萬元，對方遲未來取回，卻變成是他的責任，自嘲「當時唯一的錯誤，就是沒送到警察局失物招領」。

鄭文燦表示，歷次會議記錄清楚顯示，他跟市府同仁從頭到尾都強調，華亞重劃會必須依照2013年林口工五二通的規定，符合都市計劃農業區變更審議規範，取得全部地主同意書後，才能向內政部申請自辦重劃，這個立場與態度始終如一，更提到此案他「不只是沒有幫忙解套，反而把林口工五二通的規定越套越緊」，若重劃會無法在期限內取得全部地主同意書，就是由政府主辦區段徵收，這對華亞重劃會反而是不利的。

此外，鄭文燦也強調，他跟廖家父子從來沒有談到錢、沒有約定好做什麼事情，也沒有合意、交付及對價行為，重申與市府同仁都是依法行政，此案最後的結果就是區段徵收，與重劃會希望的自辦重劃完全不符。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法