欠萬元花蓮路口遭強押擄走 警逮4毒蟲送辦

花蓮蘇姓男子疑追討債務，把人強押帶到工地毆打被警方逮捕。（警方提供）

花蓮縣吉安鄉昨（11日）發生街頭擄人案件，28歲曹男因約一萬元的債務糾紛，遭4名持棍棒惡徒在路口強押上車，帶往工地毆打丟包。吉安警分局接獲報案後成立專案小組，於案發後9小時內把蘇姓主嫌等4名男子查緝到案，全案依強盜、妨害自由及傷害罪嫌，把4嫌移送花蓮地檢署偵辦。

警方調查指出，昨日上午11點30分左右，有民眾目擊，4名嫌犯將黑色休旅車停在吉安鄉中原路與自強路口，並強行把曹姓路人擄走。約30分鐘後，警方接獲太昌路一處工地工人通報，指稱有一名男子受傷且隨身財物遭搶需要協助。員警趕抵現場後，確認該名遭毆傷丟包的男子，正是被強擄的曹男。

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據了解，曹姓被害人因積欠約一萬元的款項未還，甚至不排除涉及毒品欠款，遭蘇姓主嫌等4人持木棍、鋁棒及榔頭等凶器圍毆教訓，導致頭部出現撕裂傷，手部及身體亦有多處擦挫傷，身上手機與包包更遭對方洗劫一空。被害人經送醫診治後已無大礙。

吉安警分局專案小組隨後報請花蓮地檢署指揮，於昨日晚間20時許持拘票，順利把58歲蘇姓、35歲吳姓、32歲李姓及38歲張姓男子等4名嫌犯逮捕到案，並起獲武士刀、球棒、榔頭及被害人證件等證物。警方呼籲，處理債務應循法律正當管道，絕不容許以暴力手段解決問題，對於暴力犯罪必定依法嚴辦。

警方起獲武士刀、球棒、榔頭及被害人證件等證物。（警方提供）

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