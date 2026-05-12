為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    花蓮林田山林場檜木眷舍遭祝融 84歲鄰長夫婦只剩身上一套衣服

    2026/05/12 18:56 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮林田山林場眷舍區昨晚大火，包括鄰長古永宏家共5棟16戶被燒毀。（消防局提供）

    花蓮林田山林場眷舍區昨晚大火，包括鄰長古永宏家共5棟16戶被燒毀。（消防局提供）

    花蓮鳳林鎮林田山林場昨11日晚間發生大火，84歲眷舍住戶古永宏及80歲太太昨晚吃飽飯在客廳看電視，突然發現房子內愈來愈熱，才發現廚房竟然起火，眷舍為檜木造，火勢一發不可收拾，延燒多達5棟16戶眷舍受損，幸好唯一住戶古先生和太太急忙逃出，只是全部家當只剩身上穿的一套衣服，其餘已全部燒光。

    受災的古永宏夫妻是林場退休的老員工，多年來一直住在林田山林場森活館後方的老眷舍，也是當地森榮里的鄰長，見到鎮長、里長來關心不斷彎腰道謝，身上穿的外套還是里長謝玉珍拿出自己老公的外衣給鄰長穿。

    古永宏說，昨晚上吃飽飯正在客廳看電視，突然覺得房子內愈來愈熱，往廚房看竟發現有紅色火光，他來不及去拿滅火器，一度試著拉水管去滅火，但火太大已無法撲滅，拉著80歲太太的手逃出屋外。

    84歲的森榮里老里長謝玉珍說，昨晚上火災真的很可怕，讓她想到2001年在林田山林場康樂新邨大火的那一晚，因為房子都是檜木，火一燒起來根本沒辦法救，整棟房子所有財物、以及老房子內珍藏全都被燒光，看到古永宏身上只穿吊嘎內衣跟內褲，趕快拿老公的外套給他穿上。

    謝玉珍說，鳳林鎮公所明天要舉辦3天的里鄰長自強活動，前往南部參訪3天，鄰長夫妻原本都要參加，鄰長昨天還先去提了2萬塊現金，不料竟然火災，提領出來的現金也跟著家當一起付之一炬，眼看其他鄰長里長都開心準備出去玩，老鄰長難過地說「明天沒有心情出門了」。

    鳳林鎮長林建平、鎮代表劉喜湘今天由里長謝玉珍陪同前往關心，並致贈急難救助金3萬元、棉被床墊及衣物等生活物資給古永宏夫妻，鎮長林建平說，目前了解住北部的兒女這幾天會來接父母，考量林保署目前安排暫時居住的眷舍也是木造不能煮食，這幾天會由鎮公所提供3餐。

    林田山林場所在的鳳林鎮森榮里，目前住戶只剩70多戶，都是昔日林場退休老員工。林保署花蓮分署萬榮工作站主任陳靜儀說，森活館後方的眷舍區都是檜木造的連棟老眷舍，林場內不少退休老員工因年事已高及陸續過世，多數房子都已繳回，火勢燒毀的5棟16戶只有剩下古永宏兩夫妻居住，其餘都沒有住人，今天已安排古先生夫婦先到其他眷舍居住。另外，火場內有發現疑似熔毀的電線，懷疑可能是電線走火，但詳細起火原因仍待消防局火調科確認。

    花蓮林田山林場眷舍區昨晚大火，包括鄰長古永宏家共5棟16戶被燒毀，火勢控制後現場因檜木燃燒後仍然高溫，透過噴水降溫。（消防局提供）

    花蓮林田山林場眷舍區昨晚大火，包括鄰長古永宏家共5棟16戶被燒毀，火勢控制後現場因檜木燃燒後仍然高溫，透過噴水降溫。（消防局提供）

    古永宏鄰長夫婦（右三、右二）受災後今天仍驚魂甫定，鳳林鎮長林建平（右一）、鎮民代表劉喜湘（左二）由里長謝玉珍（左一）陪同致贈慰問金。（鳳林鎮公所提供）

    古永宏鄰長夫婦（右三、右二）受災後今天仍驚魂甫定，鳳林鎮長林建平（右一）、鎮民代表劉喜湘（左二）由里長謝玉珍（左一）陪同致贈慰問金。（鳳林鎮公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播