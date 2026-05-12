花蓮林田山林場檜木眷舍遭祝融 84歲鄰長夫婦只剩身上一套衣服

花蓮林田山林場眷舍區昨晚大火，包括鄰長古永宏家共5棟16戶被燒毀。（消防局提供）

花蓮鳳林鎮林田山林場昨11日晚間發生大火，84歲眷舍住戶古永宏及80歲太太昨晚吃飽飯在客廳看電視，突然發現房子內愈來愈熱，才發現廚房竟然起火，眷舍為檜木造，火勢一發不可收拾，延燒多達5棟16戶眷舍受損，幸好唯一住戶古先生和太太急忙逃出，只是全部家當只剩身上穿的一套衣服，其餘已全部燒光。

受災的古永宏夫妻是林場退休的老員工，多年來一直住在林田山林場森活館後方的老眷舍，也是當地森榮里的鄰長，見到鎮長、里長來關心不斷彎腰道謝，身上穿的外套還是里長謝玉珍拿出自己老公的外衣給鄰長穿。

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古永宏說，昨晚上吃飽飯正在客廳看電視，突然覺得房子內愈來愈熱，往廚房看竟發現有紅色火光，他來不及去拿滅火器，一度試著拉水管去滅火，但火太大已無法撲滅，拉著80歲太太的手逃出屋外。

84歲的森榮里老里長謝玉珍說，昨晚上火災真的很可怕，讓她想到2001年在林田山林場康樂新邨大火的那一晚，因為房子都是檜木，火一燒起來根本沒辦法救，整棟房子所有財物、以及老房子內珍藏全都被燒光，看到古永宏身上只穿吊嘎內衣跟內褲，趕快拿老公的外套給他穿上。

謝玉珍說，鳳林鎮公所明天要舉辦3天的里鄰長自強活動，前往南部參訪3天，鄰長夫妻原本都要參加，鄰長昨天還先去提了2萬塊現金，不料竟然火災，提領出來的現金也跟著家當一起付之一炬，眼看其他鄰長里長都開心準備出去玩，老鄰長難過地說「明天沒有心情出門了」。

鳳林鎮長林建平、鎮代表劉喜湘今天由里長謝玉珍陪同前往關心，並致贈急難救助金3萬元、棉被床墊及衣物等生活物資給古永宏夫妻，鎮長林建平說，目前了解住北部的兒女這幾天會來接父母，考量林保署目前安排暫時居住的眷舍也是木造不能煮食，這幾天會由鎮公所提供3餐。

林田山林場所在的鳳林鎮森榮里，目前住戶只剩70多戶，都是昔日林場退休老員工。林保署花蓮分署萬榮工作站主任陳靜儀說，森活館後方的眷舍區都是檜木造的連棟老眷舍，林場內不少退休老員工因年事已高及陸續過世，多數房子都已繳回，火勢燒毀的5棟16戶只有剩下古永宏兩夫妻居住，其餘都沒有住人，今天已安排古先生夫婦先到其他眷舍居住。另外，火場內有發現疑似熔毀的電線，懷疑可能是電線走火，但詳細起火原因仍待消防局火調科確認。

花蓮林田山林場眷舍區昨晚大火，包括鄰長古永宏家共5棟16戶被燒毀，火勢控制後現場因檜木燃燒後仍然高溫，透過噴水降溫。（消防局提供）

古永宏鄰長夫婦（右三、右二）受災後今天仍驚魂甫定，鳳林鎮長林建平（右一）、鎮民代表劉喜湘（左二）由里長謝玉珍（左一）陪同致贈慰問金。（鳳林鎮公所提供）

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