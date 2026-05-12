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    首頁 > 社會

    台中太原火車站夫妻吵架 害列車誤點19分鐘

    2026/05/12 18:58 記者陳建志／台中報導
    台中太原火車站昨晚有夫妻吵架，造成誤點。（資料照）

    台中太原火車站昨晚有夫妻吵架，造成誤點。（資料照）

    台鐵太原火車站昨晚7點多有對夫妻在第二月台爆發衝突拉扯，男方大聲咆哮，一度有攻擊動作，女方則一度揚言跳軌；現場危急造成2254次區間列車延誤進站約19分鐘，直到鐵路警察獲報到場將人帶離，才結束這場鬧劇。

    據了解，昨天晚上7點42分左右，這對夫妻在太原火車站第2月台南端激烈爭執，男方有肢體攻擊行為，站務人員接獲通報，立刻趕往月台查處。

    站務人員抵達時，男方情緒失控，持續有攻擊與搶奪女方包包的動作，女方受迫逼近軌道，超越月台警戒黃線，揚言若男方再靠近就跳軌。情況危急，站務人員立即使用無線電呼叫2254次區間車暫勿進站，並通報台中行車室。

    行車室隨即取消進站號誌，令2254次區間車停在站外等候，並站於兩人中間協助保持安全距離，制止男方靠近，穩定女方情緒。直到8點11分左右，鐵路警察趕到，並將女方帶離月台邊緣，解除落軌危機，站務人員確認安全無虞後，才通知列車進站，前後延誤進站約19分鐘

    鐵路警察局台中分局說，員警獲報到場後，僅剩女方在場，了解後是家庭糾紛，雙方口角爭吵，未提出告訴，依規定進行家庭暴力防治通報。

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