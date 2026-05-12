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    北市反針孔稽查覆蓋率低 議員揭今年第一季醫療院所實地稽核掛零

    2026/05/12 18:05 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議員林亮君（右）指出，今年第一季台北市衛生局轄管近5千場所，反針孔僅稽查33間，稽查覆蓋率0.7%。（擷取自北市議會網站）

    台北市議員林亮君（右）指出，今年第一季台北市衛生局轄管近5千場所，反針孔僅稽查33間，稽查覆蓋率0.7%。（擷取自北市議會網站）

    近期多家醫美集團遭爆涉嫌在診間裝針孔偷拍病患，引發外界譁然。台北市議員林亮君今在議會質詢指出，台北市訂定「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，由各場所主管機關進行稽查，今年第一季衛生局轄管近5千場所，僅稽查33間，覆蓋率0.7％，且只有書面稽查，無現地稽查。市議員苗博雅也說，有業者主張患者「同意錄影」，應稽查是否合法。

    北市警察局長林炎田表示，稽查覆蓋率還有精進空間。衛生局長黃建華說，每年診所都有督導考核，第一季主要是相關準備通知院所，所以沒有實地稽查。

    林亮君表示，北市反針孔法令上路一年，目前除了近期醫美診所案件外，並沒有查到不法情事開罰，以今年第一季數據看來，其實各局處稽查覆蓋率並不高，教育局轄管3千多場所，覆蓋率僅3%，衛生局轄管近5千場域，竟只有稽查33間，覆蓋率僅0.7％。

    此外，她指出，除了稽查數低之外，也多數採用書面稽查，易流於形式，醫療院所今年甚至還未實地稽查過；實地稽查更應配合反針孔偵測儀器，不該僅用目視。她並建議，應將這些涉及更衣、裸露場所全面稽查。

    林炎田說，用儀器偵測絕對比目視更清楚，實地稽查也會比書面稽查好，書面主要作為輔助效果，他贊成以實地、儀器稽查為方向。至於全面稽查，將與各主管機關討論研議。

    市議員苗博雅指出，曾有業者在合約中載明，診療過程中全程錄音、錄影，民眾在上面也簽名，但依個資法第8條，有6款特種規定才有效，包含蒐集個資的利用時間、給誰看？怎麼利用？甚至如何請求刪除都要明確告知。建議可針對診所合約進行稽查。

    黃建華說，除了合約書要說明清楚之外，簽名的民眾也要充分了解，否則不能作為實質簽署的效力，近期將積極調查合約內容。

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