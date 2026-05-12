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    首頁 > 社會

    連鎖醫美診所涉偷拍 新北擴大啟動反針孔稽查專案

    2026/05/12 18:40 記者賴筱桐／新北報導
    因應醫美診所涉嫌偷拍案件，新北市政府啟動擴大反針孔稽查專案。（新北市政府提供）

    因應醫美診所涉嫌偷拍案件，新北市政府啟動擴大反針孔稽查專案。（新北市政府提供）

    針對近日連鎖醫美診所集團涉嫌裝設偵煙型攝影機偷拍一案，新北市政府表示，為維護病人隱私與就醫安全，自5月8日起啟動全市「擴大反針孔稽查專案」，目前仍在持續中。新北市長侯友宜強調，絕不姑息侵害市民隱私的行為。

    新北市政府公安小組展開跨局處聯合稽查，稽查對象除醫美診所外，更擴大至具備高度隱密空間的場所，包括三溫暖業者、健身中心及體育場館。除原有的建築物與消防安全檢查外，同時將隱私安全納入檢查重點項目，以最高標準杜絕偷拍風險，確保市民享有安全無虞的消費與就醫環境。

    稽查過程中，發現轄下「樂菲時尚診所」於診療室及手術室內裝設偵煙型監視器，雖然該診所表示，相關診療同意書均有告知民眾全程錄影，但因使用針孔攝影機，疑似涉嫌違反刑法相關規定，已立即移請新北地方檢察署偵辦，將積極配合司法機關調查。

    新北市政府重申，所有醫療機構及消費場所應恪遵病人隱私維護規範、醫療法、個人資料保護法及消費者權益保障等規範，任何侵害民眾隱私的行為，市府將依法查明，絕不寬貸。民眾如有疑慮，可持事證向衛生局通報或向警政單位報案，市府將全力協助民眾維護權益。

    針對醫美診所涉嫌偷拍案件，新北市政府公安小組展開跨局處聯合稽查。（新北市政府提供）

    針對醫美診所涉嫌偷拍案件，新北市政府公安小組展開跨局處聯合稽查。（新北市政府提供）

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