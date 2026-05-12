前立委曾蔡美佐遭毆打 蔡咏鍀兒戴腳鐐現場還原衝突動線

主嫌蔡晉財戴著腳鐐走出聚會所，快步上偵防車。（記者黃淑莉攝）

前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐5月7日在家遭數10名白衣人打傷，雲林檢警擴大偵辦，已拘提21名涉案人員到案，主嫌雲林縣副議長、朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財等5人收押禁見。為還原案發現場情況，承辦檢察官彭彥儒今（12）日率同刑事局、雲林縣警察局到曾蔡美佐住處外、衝突發生路口、神轎行經路線，擴大現勘及蒐證，借提蔡晉財到場釐清案情。

檢警今天下午約3點左右抵達曾蔡美佐北港大同路住家外，現場約有20多名員警，引起路人好奇。檢警逐一比對事發當下白衣人衝到曾蔡美佐住家動線、現場地形，擴大調閱衝突路口到蔡晉財位在附近中正路聚會所，沿線包括大同路、文化路、新民路及中正路的監視器。

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檢警借提蔡晉財到聚會所釐清衝突發生過程，檢警在會所內待了10多分鐘，檢察官離去後，警方還在現場蒐證，結束後，蔡晉財戴著安全帽、腳鐐在步出會所，媒體喊話「有沒有教唆打人」，他一語不發快步走上偵防車。

雲林地檢署指出，這次勘查除了全面比對現場地形、動線及相關監視器畫面，同步檢視警方接獲報案後處置流程及勤務作為，釐清案發經過，務求完整還原真相。

曾蔡美佐：只要求法律還我一個公平正義

另外，出院在家休養的曾蔡美佐受訪說，遇到事情就要去承受，承受的力量她絕對夠的，但是這口氣要嚥下去很辛苦，現在她只要求法律還她一個公平正義就好，不會再去計較任何東西，但事情發生要有終點，謝謝社會大眾對她的關心及支持。

事件發生在5月7日凌晨4點多，曾蔡美佐位在北港大同路上住家，突然有數10名白衣人靠近，不斷傳出爭吵聲音，曾蔡美佐走出屋外查看，突然場面混亂有人拿起路旁的禁止停車路障，往住家丟砸，曾蔡美佐上前制止，在一陣推擠中疑被人推倒，一旁親友見狀上前護住，造成曾蔡美佐與兒子及親友共6人受傷。

全案經檢警調查，從7日至9日共拘提21名犯嫌，包括蔡晉財等5人，對為何會在媽祖繞境盛典之際，突然往被害人家中衝去，並發生激烈衝突，未能有合理說明，被收押禁見中，全案由檢警持續偵辦中。

前立委曾蔡美出院在家休養，盼司法還她公平正義。（記者黃淑莉攝）

雲林檢警到曾蔡美佐住家外、衝突發生路口、神轎行經路線等地擴大現勘及蒐證。（記者黃淑莉攝）

雲林檢警前往曾蔡美佐住家外、衝突發生路口、神轎行經路線等地，擴大現勘及蒐證。（記者黃淑莉攝）

雲林檢警前往曾蔡美佐住家外、衝突發生路口、神轎行經路線等地，擴大現勘及蒐證。（記者黃淑莉攝）

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