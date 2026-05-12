涉浮報檢測侵吞千萬公款 檢調搜索約談宜特經理、欣技業務

宜特公司外觀。（資料照）

電子產品驗證服務公司宜特（3289）高速訊號部門徐姓經理，涉嫌自2020年起夥同欣技資訊江姓業務人員，透過引入3家公司開立不實發票，浮報檢測與加工費用，初步估計不法金額逾千萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索，並依違反「證券交易法」特別背信、洗錢防制法等罪嫌，約談徐女等4名被告到案說明。

欣技資訊為電子設備製造商，其產品須委由宜特科技進行高速訊號檢測與驗證作業，當時徐姓女經理負責相關部門業務。檢調查出，徐女疑似與欣技江姓業務人員合作，引入三家外圍人頭公司介入交易流程，在檢測報價與請款過程中灌水費用，並開立不實發票製造虛假交易。

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浮報款項於請領後，再透過3家公司多層金流轉匯方式進行拆解與掩飾，最終回流至徐女與江男個人帳戶，形成疑似洗錢結構。由於本案時間橫跨4年，且涉及公司檢測驗證與財報真實性，檢方正持續比對發票、金流與內部審核紀錄，以釐清完整共犯結構及實際受害金額。

北檢今同步指揮台北市調處，搜索徐姓被告等4人住居所及宜特科技、欣技資訊辦公處所等共9處，並帶回徐女、江男及相關人員訊問，全案將朝違反「證券交易法」特別背信、財報不實及洗錢等罪嫌方向偵辦。

宜特科技成立於1994年，總部位於新竹科學園區，是亞洲具指標性的第三方電子產業公正驗證實驗室。公司早期以IC電路修補與除錯服務起家，逐步擴展至半導體驗證與分析領域，現已成為相關產業的重要技術服務供應商；服務範疇涵蓋故障分析、可靠度驗證、材料分析及高速訊號測試等完整項目。

作為全球半導體供應鏈關鍵夥伴，宜特長期扮演品質把關角色，協助客戶縮短研發時程並確保產品上市品質。其技術能力深耕先進製程、車用電子及AI高效能運算等前瞻應用領域，並獲得多項國際認證及國際大廠採用。

此外，宜特在全球多地設有服務據點，提供從IC設計端到系統終端的一站式檢測與驗證支援，在電子檢測與驗證市場中具備高度公信力與產業地位。

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