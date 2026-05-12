新竹寶山深夜飆車噪音擾民 警政、環保將聯手稽查

新竹縣寶山鄉新林路、雙林路（如圖）是國道3號茄苳交流道的重要聯絡道路，但深夜飆車害附近居民硬生生被噪音巨響嚇醒，希望相關單位加強防制。（記者廖雪茹攝）

新竹縣寶山鄉新林路、雙林路，銜接新竹市觀景大道，也是國道3號茄苳交流道的聯絡道路，但上週母親節假期傳出深夜飆車，附近居民硬生生被噪音巨響嚇醒，為了維護生活安寧及用路人安全，民眾除了希望警方巡邏、取締外，也建議相關單位評估設置減速丘、「聲音照相」科技執法等預防措施。

寶山鄉民抱怨，雙林路與新林路一帶，道路筆直寬敞很好開，但入夜後到清晨偶有飆車族出沒，四輪的飆完換兩輪，吵得附近居民都不用睡覺了！尤其是假日，老人和小孩被噪音嚇醒，十分困擾！對此，有民眾建議主管機關評估設置減速丘、「聲音照相」，針對汽機車噪音超標全天候取締。

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寶山鄉長邱振瑋表示，除了上述路段，寶山路也有競速情事，建議縣府在道路中央裝置黃色分隔柱。鄉公所也會發文，請警察局加強巡邏，也請環保局評估針對噪音科技執法。後續若出現飆車，請鄉親立即打110報警。

縣府環保局長蕭宏杰表示，「聲音照相」科技執法目前在寶新路一段218號對面已設一處；對於雙林路、新林路的噪音妨礙安寧，將不定期採取移動式取締。

工務處長戴志君表示，不建議採用減速丘，因為飆車群體四處流竄，應回歸警方執法，處理效果較顯著。

警察局交通隊長魏才淋表示，警局每週末深夜時段皆規劃防制危險駕車勤務，以巡邏、守望及機動攔查等方式，針對全縣易發生飆車路段，加強取締危險駕車、改裝噪音車等違規行為。近2個月來，上週末曾接獲寶山民眾報案，即派遣警力到場查處，並調閱監視器影像追查，如發現危險駕車或聚眾競速等情事，將依法究辦。

魏才淋說，因新林路等路段鄰近新竹市，屬重要聯外道路，將持續與新竹市警察局聯繫，共同執行聯外道路稽查勤務，並配合環保、監理等單位辦理改裝噪音車聯合攔檢作業，持續加強防制危險駕車及改裝車輛違規情形。

新竹縣寶山鄉新林路、雙林路（如圖）是國道3號茄苳交流道的重要聯絡道路，但深夜飆車害附近居民硬生生被噪音巨響嚇醒，希望相關單位加強防制。（記者廖雪茹攝）

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