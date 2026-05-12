遭控裝針孔？汭恩產後護理之家喊冤「沒接任何設備」：僅是廢線

汭恩產後護理之家執行長連勇舜（左）強調，經警方與鑑識人員到場調查，初步證實全館查無針孔攝影機，設備尾端並未接到任何設備，僅是一條「廢線」，更不存在任何非法偷拍或侵害隱私之行為。（記者孫唯容攝）

醫美偷拍案延燒！汭恩產後護理之家也遭指控疑似裝設煙霧偵測型攝影機，不過，汭恩產後護理之家今（12）日召開記者會，執行長連勇舜強調，經警方與鑑識人員到場調查，初步證實全館查無針孔攝影機，設備尾端並未接到任何設備，僅是一條「廢線」，更不存在任何非法偷拍或侵害隱私之行為。

執行長連勇舜表示，當時一名媽媽在SPA室拆下疑似設備後，發現裡面有一條黑色線路，立即報警處理，第一時間即封鎖現場，「任何人都沒有機會進入房間做任何動作。」

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連勇舜指出，警方與鑑識人員到場後，經查看天花板內部，已確認並非針孔攝影機，至於實際用途與功能無人能立即判定，同意配合警方帶回司法鑑定，隨後，警方進一步檢查隔壁機房設備。連勇舜表示，機房內僅有一台連接10多個監視器畫面的主機，拍攝的畫面是公共區域與嬰兒室，現場未發現任何錄音設備。

連勇舜說明，相關設備已送交司法單位鑑定，重要的是該線材「尾端根本沒接設備」，他認為那只是一條「廢線」，線材具體為何種用途，他並不清楚，研判是10年前上一位業者安裝後的廢棄器材，確切結果仍待鑑定調查後才能得知。

連勇舜強調，在報警當下即主動要求警方擴大檢查每一間房、浴室、廁所與產康室，初步證實全館並無查獲針孔，針對網路上部分未經查證、散布不實訊息的言論，已著手多方蒐證，將依法提出告訴，追究相關民、刑事責任，以維護機構合法權益與社會公信力。

為重建消費者信心，連勇舜指出，未來將更加完善內部管理與安全透明機制，已正式採購具專業公信力之「針孔攝影機及攝音設備及偵測器材」一套，設備到位後，未來每位媽媽入住首日，將由客服人員陪同進入房間，在雙方共同見證下，針對房內空間進行完整反偵測檢查，確認無任何疑慮後再入住。

入住汭恩產後護理之家的陳小姐指出，她4月29日入住，大約5月10日爆出相關事件，有收到院方解釋的訊息，主要內容說明院方有先釐清SPA室並非裝設針孔攝影，並配合院方逐一檢視房間是否有裝設針孔攝影機，警察進來後也確認無針孔攝影機、皆正常，相信汭恩不會做這些不合法的事情。

台北市簡任消保官葉家豪說明，警察局已進行相關刑事調查作業，倘經調查結果有消費者相關權益受損，將比照愛爾麗案處理後續事宜。

陳小姐貼出汭恩產後護理之家院方解釋訊息。（記者孫唯容攝）

汭恩產後護理之家SPA室。（汭恩產後護理之家）

汭恩產後護理之家的房型。（汭恩產後護理之家）

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