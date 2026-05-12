彰化倉庫火警「悶燒」3天 消防局籲下風處緊閉門窗

鹿港廢棄物大火「悶燒」3天，消防員持續撒水降溫。（消防局提供）

彰化縣鹿港鎮倉庫前天發生大火，堆放大量廢棄物引發黑色濃煙，消防局派出72名消防員日以繼夜搶救，大火撲滅後呈現悶燒，連日來悶燒的煙霧不斷飄至鹿港市區，有居民直指3天來「鼻孔都吸到變黑了」；消防局呼籲位於下風處的民眾緊閉門窗，外出務必佩戴口罩，並且避免在戶外進行劇烈活動。

彰化縣消防局表示，目前搶救行動已進入關鍵的「殘火處理」階段，消防同仁與支援單位採取輪班制，頂著高溫與濃煙持續奮戰，力求在最短時間內恢復地方環境品質。由於現場廢棄物堆積如山，內部極易產生「悶燒」現象，增加滅火難度，為徹底根除火源並避免復燃，現場已派遣重型機具將廢棄物逐一翻開，由消防弟兄配合水線及「救災機器人」進行深度灌救。每一寸土地與雜物都必須確保降溫至安全值後，方能宣告完全熄滅。

請繼續往下閱讀...

面對3天來的救災抗戰，消防人員深知下風處鄉親因風向關係，近期深受空氣品質影響，對此感同身受。儘管消防人員在烈日、廢氣與疲憊的雙重壓力下作業，目前正全力與時間賽跑，環保局已加強監測及應變作為，期盼儘早還給鹿港清新的空氣。

鹿港廢棄物大火「悶燒」3天，救災機器人撒水降溫。（消防局提供）

鹿港廢棄物大火「悶燒」3天，消防員持續進行「殘火處理」。（消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法