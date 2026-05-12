大學生未帶教科書教授稱「老鼠屎」遭提告 法官這原因判無罪

台中1名李姓教授，因學生上課未帶教科書出言「老鼠屎」遭學生提告公然侮辱，台中地院法官認為是「對事不對人」，沒有侮辱人的犯意判決無罪。（記者陳建志攝）

台中1所大學法律系的李姓教授，去年2月上課時，因不滿有學生上課未帶指定教科書，出言「有些同學上課還是很認真，不要這樣幾顆老鼠屎壞了一鍋粥」，朱姓兄弟認為罵他們「老鼠屎」提告公然侮辱並遭起訴，台中地院審理時，李姓教授否認是侮辱學生，法官則認為，該名老師是針對未攜帶教科書的「事」進行評論，並非單純針對告訴人等「人」做貶抑性評價，難認有侮辱犯意，判決無罪。

判決指出，這名李姓教授，去年2月25日在法律系教室上課時，因不滿部分學生未帶其指定的「刑事訴訟法」教科書，出言「有些同學上課還是很認真，不要這樣幾顆老鼠屎壞了一鍋粥」，一對未帶教科書的朱姓兄弟，認為李姓老師在辱罵兩人「老鼠屎」，提告公然侮辱。

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台中地院審理時，李姓教授坦承有在教室說：「有些同學上課還是很認真，不要這樣幾顆老鼠屎壞了一鍋粥」等言論，但強調主觀上不是出於侮辱學生之意，堅決否認有公然侮辱的犯意。

法官認為，語言文字等意見表達是否構成侮辱，不能僅因語言文字本身具有貶損他人名譽的意涵就認定，而應就其表意脈絡整體觀察進行評價。且是否成立公然侮辱罪，應審究是否有公然侮辱的行為，主觀上是否有公然侮辱的實質惡意而定。若非出於實質惡意，縱使尖酸刻薄，批評內容足令被批評者感到不快或影響其名譽，仍屬於憲法所保障言論自由的範疇。

法官認為，李姓教授的完整說法是「有些同學上課還是很認真，不要這樣幾顆老鼠屎壞了一鍋粥」，此說法是出自「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥」的俗語，是比喻因團隊中一個人的問題，將牽連影響整個團隊，是針對學生未攜帶指定教科書來上課的「事」做評論，並非單純針對朱男等「人」做貶抑性的評價。難認主觀上有侮辱告訴人的犯意，判決無罪，可上訴。

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