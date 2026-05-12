外派中東前夕出事！調查官涉幫博弈集團寫程式聲押獲准

調查局外觀。（資料照）

桃園地檢署偵辦桃園市警局資訊室52歲許姓警員涉嫌找「人頭」開設資訊公司，並投標警察局電腦採購標案，並為線上賭博集團提供博弈軟體，溯源時發現法務部調查局42歲調查官洪精佑，涉嫌協助許員撰寫博弈軟體（機率參數及影音識別）提供線上賭博集團使用，賺取30萬元「外快」，檢方指揮桃園市警局、桃園市調處偵辦，搜索洪男等人處所並向法院聲押獲准。

據悉，洪男於局本部任職，即將外派中東地區擔任調查局駐外法務祕書，在外派前被收押讓同仁訝異；桃園市警局則表示，此案自清自檢，許員羈押後已停職。

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桃園市警局資訊室許姓警員被控涉嫌雇用39歲藍姓男子、43歲林姓男子擔任登記負責人及員工成立資訊公司，並於2015年起利用許員擔任桃園市警局電腦設備等資訊採購案件承辦人之便，以該資訊公司投標桃園市警局資訊採購案並得標承攬，同時為線上賭博集團提供博弈軟體使用，違反政府採購法及公職人員利益衝突迴避法規定以及賭博等罪嫌。

桃園地檢署檢察官劉威宏指揮桃園市警局、桃園市調查處偵辦，經檢察官指揮專案小組蒐證完備後，於上月27日執行搜索許員等人住所及辦公室等9處，並傳喚許員及藍姓、林姓男子3人及證人5人，許員3人經檢察官訊問後，認涉犯貪污治罪條例第5條第4款之主管事務圖利罪、刑法第268條前段之意圖營利供給賭博場所罪嫌重大，當庭逮捕並向桃園地方法院聲請羈押，法院駁回聲請後檢察官旋即提起抗告，經高等法院撤銷原裁定發回桃園地院重審，法官於5月6月裁定羈押禁見。

檢方指出，專案小組於調查過程，另發現法務部調查局調查官洪精佑於2020年至2023年間，協助許員等人撰寫博奕軟體，提供線上賭博集團使用而獲有約30萬元報酬，涉犯刑法第268條之聚眾賭博及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌，經專案小組再於同年5月8日執行搜索洪男住所及辦公室2處，並拘提洪男到案，檢察官訊問後，以其涉犯上開罪嫌重大，且有滅證之情事，向法院聲請羈押禁見獲准。

洪精佑為調查局調查班50期結業，原在新竹縣調查站服務，現已調回局本部，因表現佳獲選駐外，預計今年中派駐中東地區，豈料在外派前夕因涉案被羈押。

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