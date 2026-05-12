跨海大橋2團遊客拍照順序起衝突 1導遊遭恐嚇報案

白沙通梁段跨海大橋拍照糾紛，出言恐嚇遊客被錄下影像。（民眾提供）

澎湖觀光旺季，自海上花火節開幕升空揭開序幕，各大景點陸續出現人潮，卻傳出跨海大橋通梁段，2團遊客因拍照順序引發口角衝突，其中1團年長團導遊見狀，想出面協調，不料反遭對方4名壯男包圍，並出言恐嚇單挑輸贏，導遊在行程結束後，向警方報案，全案進入司法程序。

根據了解，報案人李男（85年次），擔任導遊工作，昨（11）日下午3時許帶平均年齡7、80歲年長團，在澎湖縣白沙鄉通梁村藏寶窩藝品店前接待遊客行程，並幫忙遊客拍照，發現其所帶團員，因拍照順序跟他人起口角，李男出面協調，讓他團客人先拍照後，再繼續幫自己客人拍照。

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當李男幫團員拍照時，1個穿黑色外套短褲的男子，突然走到李男面前出言恐嚇「看啥洨？要輸贏嗎？」，另外約3至4名男性圍上來，其中1人做勢要毆打李男，但被他人勸阻，李男當場表示要報警處理，該4名遊客不予理會隨即離開現場，嘴巴還一路碎碎念。

由於李男帶領的旅遊團，還有行程要走，因此李男等帶完整日團客的行程後，才回到馬公，直至昨夜深夜11時許，才至馬公警分局光明所單一窗口報案，並對該4名男子提出恐嚇（妨害自由）告訴。由於全案發生轄區在白沙警分局，也通報白沙警分局協助偵辦，警方根據李男提供的影帶，追查對方騎乘機車車牌，已掌握涉案人資料，將傳喚到案說明。

警方根據導遊提供車牌號碼，已掌握相關涉案人身份。（民眾提供）

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