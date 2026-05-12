兒少保護4大失靈 民團、立委籲政府建立兒少工作證制度

勵馨基金會執行長王玥好與立委范雲、林月琴12日召開「孩子的安全，不能靠運氣」記者會，針對兒少安全提出改革訴求。（記者塗建榮攝）

近年陸續爆發重大集體兒少性暴力案件，其中男童占57％、女童43％，10大案件中8件由家長告發，僅1件是青少年自行報案，兒少團體細數兒少保護的4大失靈，與立法委員今天（12日）呼籲，建立兒少工作證制度，避免加害人再犯，也盼加強雇主查核。

勵馨基金會調查，近年10起重大集體兒少性暴力案件，場域涵蓋幼兒園、國小、體育技能班、校外補習班、醫療院所等，受害兒少高達140人，其中男童約占57％、女童約占43％，且8件由家長告發，僅1件是青少年自行報案，顯見兒少保護在監督、通報及察覺上存在明顯不足。

請繼續往下閱讀...

勵馨基金會執行長王玥好說，「這些案件雖然發生在不同地區、不同機構，卻呈現出封閉場域、權力不對等、缺乏監督、孩子無法求助等高度相似的風險結構。這不是個別事件，而是制度的集體失語。」勵馨副執行長王淑芬指出，兒少在「預防、保護、監督與處遇」4大機制的系統性失靈，使加害行為得以長期存在並造成集體傷害。

勵馨舉例，發生地點多在幼兒園、補習班、球隊或治療室等高度依賴關係與封閉場域，加害人往往正是兒少最信任的教師或教練，令其難以求助；部分案件雖已出現警訊，卻因後續處理偏重行政程序及責任切割，缺乏創傷與跨系統整合，造成兒少二度傷害。

台北市信義區培諾米達幼兒園案的受害者家長，性侵案舉證本已困難，年幼的孩子又難以完整表達受害經過，讓求助過程更加煎熬，也曾掙扎擔心曝光會對孩子二度傷害，進入司法程序又讓孩子被迫反覆陳述受害過程，盼政府正視兒少保護。

兒少性創保護律師吳沂錚說，現行家外照顧者與兒少工作者缺乏有效資格把關，兒童工作證制度的建立刻不容緩。人本教育基金會執行秘書陳志遠也說，兒少加害人的再犯率極高，兒少工作證制度，核心目的在於加害人回歸社會後，無法再從事與兒少接觸的工作。

立委范雲說，台灣在「隔絕有前案加害者接觸兒少」方面存在諸多漏洞，根本原因在於相關法制長期以「職業別」與「成人工作權」為出發點，缺乏以「兒少保護」為核心的整體制度設計。

立法委員林月琴主張，家長應有權在第一時間知道孩子所在場域是否發生重大事件，已提出「兒少權法」及「幼照法」修法，強化家長知情權與調查透明機制，也主張參考澳洲建立兒少工作者資格審查機制，從源頭預防不良紀錄者進入兒少工作環境。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

勵馨基金會12日召開「孩子的安全，不能靠運氣」記者會，當事人家長到場淚訴委屈心情。（記者塗建榮攝）

兒少性創保護律師吳沂錚，以實務經驗提出分析司法制度缺失。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法