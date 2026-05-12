台中新社宮廟進香糾紛管委會成員被打到進醫院 警方查緝涉案4人依鬥毆、傷害等罪嫌移送

台中新社宮廟進香糾紛管委會成員被打到進醫院 警方查緝涉案4人依鬥毆、傷害等罪嫌移送2026/05/12 18:51 記者歐素美／台中報導
台中市新社區一處宮廟日前舉行進香活動，發生陣頭與管委會人員打架事件，造成2人受傷。（此為進香活動照片，與新聞事件人物無關，民眾提供）
台中市新社區一處宮廟日前舉辦進香活動，結果陣頭與廟方管委會人員生口角，致管委會廖姓及曾姓男子被打，其中，廖姓老翁受傷送醫，家屬提告，東勢警分局獲報，目前已鎖定江、彭、邱、易姓等4名犯嫌，並陸續查緝到案，全案訊後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌今天移請台中地檢署偵辦。
東勢警分局指出，本月6日晚上6時45分，獲報新社區一處宮廟發生打架情事，立即啟動快打部隊，派遣員警到達現場，發現廖姓及曾姓男子受傷，相關犯嫌已逃離現場。
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經調查，原來該宮廟嘗日舉行進香遶境活動，活動尾聲神像要進廟時，因該宮廟管委會委員與陣頭團員發生口角，進而衍生打架事件，致廖姓老翁被打到進醫院，目前仍住院中。
警方於案發後立即組成專案小組，調閱現場相關監視器，鎖定江、彭、邱、易姓等4名犯嫌，並將4人查緝到案，全案已依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌，移請台灣台中地方檢察署偵辦，後續仍將持續擴大偵辦。
警方呼籲，民眾參與宗教及廟會活動時，應保持理性與自制，如遇糾紛應循合法途徑處理，切勿以暴力方式解決問題。警方對於聚眾滋事、暴力鬥毆等違法行為，絕對依法嚴辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與民眾安全。