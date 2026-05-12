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    6家無人蝦皮店遭洗劫逾百萬 2竊嫌換車、變裝仍被逮

    2026/05/12 15:55 記者邱俊福／台北報導
    林男犯案時被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

    林男犯案時被錄下的身影。（記者邱俊福翻攝）

    染有毒癮的林姓、楊姓2名慣竊，今年3月間隨機鎖定新竹、桃園地區偏僻的無人式管理「蝦皮智取」店，利用深夜，持砂輪機、鐵撬強行破壞店內繳費機方式，5分鐘內洗劫紙鈔、零錢等財物，經清查短短9天，共有6家受害、財損高達102萬元；刑事警察局偵四大隊第一隊據報偵查，雖2人採換車、變裝逃避查緝，仍循線將其查獲，依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後將2嫌聲押獲准。

    警方調查，48歲的林男與楊男，為列管的竊盜與毒品人口，因缺錢花用與購買品，今年3月19日起2人合作行竊無人式管理「蝦皮智取」店，至同月27日共有6家店受害。犯案方式為，2人利用深夜，從桃園市平鎮區住處離家後，先將身上的衣服、褲子、鞋子變換，共乘偷來的機車，頭戴安全帽、手套，前往偏避的地區，尋找「蝦皮智取」店。

    只要見有店附近較沒有民眾過往，林男馬上下車衝入店內持砂輪機、鐵撬強行破壞店內繳費機，楊男則在店外把風，短短5分鐘即得手逃離現場，2人離開後，將機車丟棄巷道，換回原來衣物，再轉搭計程車返家。

    警方接獲報案，經調閱監視器清查，馬上鎖定林男與楊男身分，3月28日先後將2人逮捕到案，查扣電動機具、鐵撬、機車萬能鑰匙等作案工具；警詢時，2嫌表達竊得的金錢已花費殆盡，詢後依加重竊盜罪移送檢方偵辦。

    警方查扣電動機具、鐵撬、機車萬能鑰匙等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣電動機具、鐵撬、機車萬能鑰匙等贓證物。（記者邱俊福攝）

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