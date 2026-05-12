北市整形外科遭控裝監視器偷拍 院方駁：確保病患安全及預防醫療暴力

台北市大安區一間整形外科診所，遭前員工及消費者控訴，在某些區域裝設監視器，憤而提出告訴，對此院方強調，所有監視器僅設置於具公共屬性之「諮詢室」與「術後衛教觀察區」，目的在於確保病患術後安全及預防醫療暴力等。（整形診所提供）

台北市大安區一間整形外科診所，遭前員工及消費者指控，在診間天花板「諮詢室」與「術後衛教觀察區」等區域裝設監視器偷拍，氣得向大安警分局提告，對此，院方強調，所有監視器僅設置於具公共屬性之「諮詢室」與「術後衛教觀察區」，目的在於確保病患術後安全及預防醫療暴力等，且均有貼出相關告示。

據了解，近期多間醫美診所爆出涉裝針孔偷拍事件，引發消費者不安。而北市大安區某整形外科診所，也被1名前員工以及1名消費者控訴，在某些區域裝設監視器拍攝，雖並非針孔，但認為隱私受到侵犯，憤而向警方提出妨害秘密及妨害性影像及不實性影像告訴，警方受理後已報請台北地檢署指揮偵辦，將會同衛生局前往稽查是否有違法情況。

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該整形外科診所表示，本院設置監視設備皆嚴格遵守法規，跟醫學中心及任何診所做法是一致的。所有監視器僅設置於具公共屬性之「諮詢室」與「術後衛教觀察區」，其目的係為落實醫療風險管理、確保病患術後安全及預防醫療暴力。

院方指出，相關設備均委由中興保全公司管理，並於各該區域顯眼處設有告示，充分保障病患知情權。對於特定人士因手術預期落差而對合規之安全管理措施進行不實指控，本院深表遺憾。

院方強調，所有監視器僅設置於具公共屬性之「諮詢室」與「術後衛教觀察區」，目的在於確保病患術後安全及預防醫療暴力等，且均有貼出相關告示。（整形診所提供）

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