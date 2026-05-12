台東「澳洲女婿」負氣外出失聯多日 警消懸崖峭壁山洞找到人難搶救

救難人員以無人機發現他困在峭壁間的縫隙洞中。（民眾提供）

台東東河鄉有位澳洲籍的東河女婿，3、4天前疑似和妻子吵架後失聯，消防隊今早在海岸山脈一處懸崖峭壁山洞中發現他，人還能行動意識清醒，早上還抱著心愛的薩克斯風吹奏，搜救隊員看了也傻眼，研究明天以人力攀登救援。

空拍機影像清楚拍到，該名澳洲籍東河女婿就在懸崖峭壁洞穴裡，還能走動意識清醒，只是處在V型峭壁上的洞穴，人下得去卻上不來，除了山壁陡峭又密林滿佈，究竟怎麼上山受困的，讓救援人員和在地山青都一頭霧水。

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這名50歲澳洲女婿4天前疑似和妻子吵架後就失聯，親友想到他曾多次在部落後山的新小馬段爬山，加上經常衝浪體力很好於是前往尋找，果然在該山區發現他的機車，昨向消防局報案卻因大雨在晚間停止搜救。

今早除有一隊救難隊員上山，指揮所也動用無人機，早上10時許發現他在峭壁洞口向無人機揮手，這名女婿除了昨天曾回應妻子呼喊，離家時還帶著心愛的蕯克斯風，今天也在早上吹奏；救難人員研判，女婿應該是輕裝上山，除了簡單食物，人目前平安，會以無人機吊掛食物補給。

消防人員研判，這位女婿可能下到峭壁處的V型洞穴卻上不來，只是上方林木密集，步行就要花1、2天，空勤直升機無法吊掛，加上近來大雨不斷，因此嚴重影響救人進度。

目前評估天候允許下先用空拍機運用簡易食物，再規劃以人力方式開路前進峭壁，才有機會將人救出。而當地族人，同時也是這對夫妻的朋友們則表示，「快救他出來，這種受困實在有點令人難受，自己也有點想去救他」、「雖然我們族的婦女都很強悍，但讓太太哭成這樣實在很不好，可以試著慢慢救他出來，大家安全重要」。

救難人員盡可能接近受困地點，但地勢實在險惡，待明日繼續設法救人。（民眾提供）

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