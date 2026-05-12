無照騎車不惜衝撞員警也要逃 警怒斥向天借膽

警車遭衝撞後倒地。（民眾提供）

高雄市陳姓男子10日騎乘機車違規左轉，迎面遇上前鎮警分局員警黃耀霆，迴轉加速逃逸，黃員原本放棄追逐改以逕行舉發，沒想到返程時狹路相逢，陳男為規避查緝衝撞黃員警車，致其人車倒地成傷，幸好民眾見義勇為追上前記下車號，成了破案關鍵。警方連日追緝，終將陳嫌逮捕到案，得知他竟是只因無照駕駛就衝撞員警，當面斥責他「向天借膽」。

瑞隆派出所警員黃耀霆10日夜間6時40分許，巡經前鎮區忠誠路與瑞田街，攔查一部違規紅燈左轉機車，未料騎士加速逃逸。黃員警考量用路人安全，尾隨至凱旋四路與瑞田街口後即停止追緝，返程途中於瑞賢街發現該部機車自對向駛來，對方不僅拒絕配合黃員攔查，竟直接衝撞警用機車，造成黃員倒地，左前臂擦傷及右膝擦挫傷，經送醫治療後已無大礙。

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有熱心民眾騎車追緝肇事者，並提供肇事車牌資訊，成為案件偵破關鍵。前鎮分局也依規定協助該名熱心民眾申請3000元獎勵金。

警方成立專案小組追查，鎖定36歲陳姓男子涉有重嫌，專案人員於11日凌晨0時許，在國軍英雄館對面逮捕陳嫌。他表示，無照駕駛擔心遭警攔查才會拒檢逃逸。全案調查後依妨害公務、肇事逃逸公共危險、傷害等罪嫌送辦；陳男另違反「道路交通管理處罰條例」相關規定，合計最高可處80400元，並移置保管車輛及扣繳牌照。

黃員手部受傷。（前鎮警分局提供）

陳男因無照駕駛衝撞員警。（民眾提供）

前鎮警分局長黃元民慰問受傷的黃耀霆。（前鎮警分局提供）

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