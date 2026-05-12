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    8旬翁火車上侵占背包、栽在無線耳機定位 法官判罰5千

    2026/05/12 15:04 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地院近日審結，認定樊翁觸犯侵占離本人持有物罪，判罰5千元，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定樊翁觸犯侵占離本人持有物罪，判罰5千元，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    基隆一名樊姓老翁去年3月4日深夜搭車到七堵火車站下車時，發現一名乘客忘記拿背包，心生歹意，將背包帶回家中，侵占錢包、耳機等物品。遺失背包的蔡姓乘客請火車站員工協助尋找未果，利用耳機定位且能發出聲響功能，鎖定樊翁住所，報警逮人。基隆地院近日審結，認定樊翁觸犯侵占離本人持有物罪，判罰5千元，緩刑2年。

    檢警調查，樊翁與蔡姓乘客曾搭乘同一列車，蔡姓乘客下車時，忘記拿取隨身背包，遺留在列車上；樊翁下車時剛好看見，直接將該背包取走，裡面有證件、皮夾、耳機、鑰匙、金融卡等物品。

    蔡姓乘客發現背包遺失後，趕進跑到七堵火車站內請員工協助，聯繫列車長找尋有無發現背包，經搜尋後仍未發現。乘客想起耳機放在背包內，利用其本身的定位功能，趕緊開啟APP搜尋耳機位置。開啟定位之後，發現耳機在七堵區某大樓內，趕緊通知警方協助搜尋。

    員警與被害人進入大樓內後，蔡姓乘客利用耳機能發出聲響的功能，成功找到樊翁住所，警方請其開門後，發現乘客遺失的背包，依法送辦。檢察官偵訊後，依涉犯侵占離本人持有物罪，將樊翁起訴。

    法院開庭審理時，樊翁並未到庭，但其於警方詢問時，承認有拿走蔡姓被害人背包，但否認有侵占犯行，辯稱是要交給台鐵人員，後來因為不知要拿給誰，所以先拿回家，準備好隔天去物歸原主，原本想打電話給失主請他領回，但裡面沒有電話號碼等語。

    法官調查，被害人找到背包時已經遭人打開，剩下一個皮夾，其他物品被裝在一個紅色塑膠袋裡，錢、化妝品被丟在桌上，顯然樊翁有侵占意圖。

    法官認為，樊翁發現告訴人遺留在座椅上背包，可持至車站管理室交由管理人員協助處理，公告週知所有人取回，或以其他方式處理，並無困難，樊翁卻將背包離現場，並將背包內之物品取出，分別放置於屋內不同位置，並將部分財物裝入塑膠袋內，顯有侵占意圖；故認定其觸犯侵占離本人持有物罪，判罰5千元，緩刑2年。

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