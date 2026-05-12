假寄鞋、真騙卡 男子貸款險淪詐團人頭帳戶

台中梁姓男子想貸款，對方卻要求將提款卡放進鞋盒寄出，所幸員警發現詢問及時攔阻，避免梁男淪為詐騙集團人頭帳戶。（記者陳建志翻攝）

台中一名梁姓男子（20歲）因缺錢急需貸款，對方卻告知要先寄送提款卡「審核」後才撥款，並指示將提款卡放進鞋盒中以包裹寄送，梁男信以為真，近日前往寄貨站寄包裹，員警剛好巡邏經過詢問，梁男才坦承鞋盒裡面有放提款卡，員警告知這是詐騙集團慣用手法，恐淪為人頭帳戶，才讓他驚醒打消寄送念頭。

台中市警局第六分局西屯派出所警員陳鐸元、劉宥佐，近日執行巡邏勤務，行經轄內一處寄貨站，發現梁姓男子正在店內寄包裹主動關心。起先詢問寄送物品內容，梁男表示只是寄「鞋子」，但員警憑藉過去處理詐騙案件的經驗，隨口提醒：「確定是鞋子嗎？不是寄提款卡吧？很多詐騙都叫人把卡藏在包裹裡寄出去。」沒想到梁男當場愣住，神情明顯慌亂，才坦承自己其實就是要寄送提款卡。

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員警查看包裹內容，發現包裹內確實放有一雙鞋子，但鞋內藏有一張提款卡，放在紅包袋內，紅包袋上還寫有銀行帳號及密碼，梁男才表示，因想申請貸款，對方卻誆稱需先寄送提款卡提供「審核」，待審核通過後，才會將錢撥入指定帳戶，因不疑有他，才依對方指示將提款卡藏入鞋盒內準備寄出。

員警當場向梁男說明詐騙集團慣用手法，並提醒若將提款卡與密碼交付他人使用，極可能淪為人頭帳戶，不僅會被詐騙集團利用進行詐騙或洗錢，還可能涉及違反洗錢防制相關法令，後果嚴重。經警方耐心解說後，梁男才恍然大悟，當場打消寄送念頭，感謝員警及時提醒。

台中梁姓男子想貸款，對方卻要求將提款卡放進鞋盒寄出，所幸員警發現詢問及時攔阻，避免梁男淪為詐騙集團人頭帳戶。（記者陳建志翻攝）

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