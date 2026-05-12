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    下藥性侵3保險女業務 前台大狼醫鄭文芳一審判6年9月

    2026/05/12 14:06 記者張文川／台北報導
    前台大醫院婦產科名醫鄭文芳涉性侵，一審被判刑6年9月。

    前台大醫院婦產科名醫鄭文芳涉性侵，一審被判刑6年9月。

    前台大醫院婦產科名醫鄭文芳，被控於2020、2021年任職期間，分別邀約3名金融保險業女業務員餐敘，卻在酒中下藥、帶到旅館性侵或猥褻，台北地檢署2024年11月起訴，他卻棄保潛逃加拿大，去年10月在當地被捕，押解返台歸案，收押迄今；全案由台北地院審理，今天宣判，依藥劑加重性交未遂、強制猥褻等罪將他判處6年9月有期徒刑。可上訴。

    北檢起訴指出，鄭文芳於2023年初，被1名藥廠女業務控告下藥性侵，但檢方依摩鐵監視器影像認定，女方出入的步伐穩健，處分不起訴確定。但他涉性侵消息見報後，又有3名女業務員指控遭鄭下藥性侵，向立委范雲陳情，公開揭發惡行。

    3女分別於2020年5月、隔年1月、4月受害，3女皆從事金融商品或保險業務，鄭男分別約其至居酒屋小酌，鄭男疑似在酒中下藥致對方突然醉倒斷片，醒來時已被帶至台大實驗室或飯店旅館，遭亂摸猥褻才驚醒逃離，另有1女在居酒屋神智不清時，幸好被趕來的朋友接走。

    北檢2024年4月8日約談鄭文芳到案，訊後諭令40萬元交保，偵查後綜合3女親身經歷及事證後認為，他透過酒中下藥試圖趁機性侵、猥褻，北檢2024年11月起訴。

    鄭文芳起訴後1個月離境飛赴加拿大，法官去年3月起屢傳他不到，裁定沒收40萬保證金並發布通緝；加拿大警方去年10月逮獲鄭男，通知我警方接返歸案，北院10月21日裁定羈押，並延押至今。北院今天審結宣判。

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