涉洩密助業者圍標取得標案 台電技術員圖利罪嫌起訴

新北地檢署。（資料照）

台灣電力股份有限公司台北南區營業處維護組技術員童胤華，在辦理「信南大樓ADMS系統擴充更新案」時，涉洩漏招標文件等，給廠商創毅數位整合公司負責人黃昱朝，並協助業者圍標，助業者取得標案，圖利35萬元，新北地檢署依違反政府採購法、貪污治罪條例圖利罪嫌起訴童、黃2人，童另涉刑法洩密罪嫌，創毅則涉違反政府採購法。

檢調查出，台電台北南區營業處於2024年10月2日公告以公開招標、最低標決標方式辦理「信南大樓ADMS系統擴充更新案」，預算金額397萬9500元，開標時間為同年10月16日上午10時；童因與黃熟識，為協助黄得標，涉嫌從2023年7月起至2024年2月間，將應保密的台電簽辦用片、招標文件資料洩漏、交付予黃男。

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檢調發現，黃為了取得標案，找了2家業者虛增投標廠商家數，製造3家廠商參標競爭的假象圍標（2業者負責人均緩起訴），黃並製作陪標業者的報價單電子檔，於2024年3月17日傳送給童，童明知有圍標情形，仍於同年10月16日上午10時進行開標審查作業時，不依政府採購法向主標人建議以廢標方式處理，致台電台北南區營業處採購室人員誤信標案已達法定須有3家以上廠商參與投標的開標門檻，而予以開標。

檢方查出，2家陪標業者因刻意漏附招標及投標基本資料表而未能通過資格審查，最後由創毅公司以374萬4600元得標，童男所涉圖利行為，使創毅公司因而取得約35萬元不法利益。

不僅如此，檢方查出，標案決標後，台電會計組、政風室雖發現，創毅公司與陪標業者的規格文件多有雷同、投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具等情形，童得知後，涉將「契約會核文件審查意見單」傳給黃，以利黃回覆：「本案招標設備為專業大型通訊交換，非一般常見通訊設備，符合採購需求的製造商稀少，投標商易找到相同製造商，製造商統一提供規格文件予投標，屬正常作法」，維持由創毅公司得標結果。

偵辦時，童、黃2人均否認犯行，檢方調查後依以詐術使開標發生不正確結果罪嫌、對於主管事務圖利罪嫌起訴2人，童另涉刑法洩密罪嫌，創毅則涉違反政府採購法。

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