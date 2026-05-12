假借「神愛世人」詐騙！台灣教會公報社遭冒名收取逾萬元餐費

議員李宗霖（右）陪同台灣教會公報社前往報案，呼籲政府正視新型態社群詐騙問題。（李宗霖提供）

近日有不肖人士冒用台灣教會公報社名義，以「神愛世人．基督徒交友限定」平台餐會收費方式吸引民眾加入群組，並支付高額費用，南市議員李宗霖陪同台灣教會公報社前往報案，呼籲政府正視新型態社群詐騙問題。

台灣教會公報社表示，有民眾反映加入標榜免費基督徒交友平台群組後，對方卻以聚餐活動為由要求支付13700元餐費，宣稱是「台灣教會公報社的非營利組織」且「位於桃園」，所幸民眾察覺有異後主動查證，及時發現對方並非公報社員工。

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李宗霖指出，過去常見的詐騙多以投資、購物為主，現已逐漸轉向利用宗教、公益、交友與情感需求建立信任關係，讓民眾更容易落入陷阱，政府應正視LINE社群與假公益組織詐騙問題，強化跨平台通報與數位防詐機制，避免民眾因信仰與情感需求遭到利用。他提醒市民遇到要求匯款、收費或提供個資時務必提高警覺，多方查證，才能避免受騙。

社方澄清，台灣教會公報社於1884年創立於台南，1885年發行台灣第1份報紙，創社142年來深獲各界信任與肯定，長年深耕教會媒體與文化工作，或許因此遭到有心人士冒名詐騙，主要經營教會新聞媒體，在台北、台中、台南、高雄設有4間書房，並未經營交友平台及婚姻媒合業務，目前也沒有在桃園設立據點，更不會透過群組收取高昂的費用。

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