見義勇為文化男大生曾想考救生員證 下水救人前才跑完5K

李男曾拿下路跑活動冠軍。（記者王冠仁翻攝）

24歲文化大學李姓男大生，今天清晨在台北市大稻埕碼頭處發現有九旬張姓老翁落水，他二話不說下水救人卻失聯；警方事後通知李男家屬，他父親與姊姊趕到現場焦急等候。李男的IG隨著這起事件也曝光，根據他最新發布的現實動態可以發現，他當時才剛在碼頭旁完成5公里的跑步訓練，隨後聽聞有人落水的消息後就下水救人。

警方調查，今天清晨5時許，李跟一名朋友，在大稻埕碼頭附近運動後休息，他們不久後聽到附近其他出來晨運的民眾在呼喊有人落水，李下水救人，他一度接觸到落水的張姓老翁。當時李男朋友在岸邊，試圖拿救生圈拋擲給他，但無奈救生圈一端綁有繩索，繩索長度不足以接觸到李，兩人不久後就沒入水中。

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李男朋友受訪表示，今天凌晨時刻李男跟他相約吃消夜，吃完後，兩人一起到大稻埕碼頭附近跑了5公里，隨後稍作休息。隨後有晨運長者呼救，聲稱有人落水，他們前往查看，李男表示要下水救人，他試著丟救生圈，可是距離太遠。

李男朋友還說，李男過去曾說想要去考救生員證，因此聽聞李男要下水救人時，他並沒有特別阻止。

據悉，李男是文化大學學生，也是橄欖球隊隊員，平時有運動健身的習慣，他曾在2022年文化大學創校60周年路跑活動中，拿下3公里組第一名。

李男下水救人前才跑完5公里。（取自當事人IG）

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