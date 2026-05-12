消防工程行老闆毒駕撞死88歲回收婦 賠630萬和解遭境管

台中陳姓男子，去年8月毒駕開賓士車撞死回收老婦，除以630萬和家屬達成和解，今天開庭法官也諭知限制出境、出海8月。（民眾提供）

台中一名陳姓（40歲）消防工程行老闆，去年8月喝了俗稱「喵喵」的毒咖啡包後開賓士車上路，在路上撞上推著資源回收車的88歲江姓老婦人，陳男停車19秒又踩油門將老婦人輾過，造成她慘死，檢方今年4月依毒駕致死將他起訴，台中地院今天開庭，陳男表示已經以630萬和家屬達成和解，除聲請一般審理，法官也諭知限制出境、出海8月，並施以科技監控。

中檢起訴表示，陳男2025年8月27日深夜11點多在公司喝下俗稱「喵喵」的毒咖啡包後，隔天清晨7點多駕駛賓士車行經南屯區環中路3段，撞上推著資源回收車的江姓老婦人（88歲），陳男在現場停留19秒後，繼續踩油門往前開，造成江女滾入車輛右側底盤，遭右前、後輪胎碾壓，雖送醫仍因頭頸部損傷，頸椎、骨盆骨和兩下肢骨折，致頸部脊髓破裂出血、肺脂肪栓塞死亡。

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警方於當天採集陳男尿液送驗，呈現「4-甲基甲基卡西酮」、「4-甲基麻黃鹼」陽性反應，檢方依毒駕致死將他起訴。

台中地院今天開庭審理，因檢方在案發時諭知陳男以20萬元交保，另以手錶科技設備監控，陳男表示，因經常要在地下室工作，常收不到訊號，自己已經坦承犯行，也已經和家屬以630萬元達成和解，沒有逃亡和滅證之虞，希望法官能改以手機監控。

法官在聽取陳男意見後，經過合議庭評議，諭知陳男從今天起，限制出境、出海8月，另施以適當的科技設備監控，以待後續審理程序。

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