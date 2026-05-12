輪椅族受阻！花蓮慈濟醫院周邊人行道亂停 警強勢取締

花蓮慈濟醫院周邊人行道違規停放機車、嚴重阻礙通行的亂象，花蓮縣警察局將加強取締。（縣警局提供）

針對花蓮慈濟醫院周邊人行道違規停放機車、嚴重阻礙通行的亂象，花蓮縣警察局今日表示，已要求交通警察隊及花蓮分局針對醫院周邊熱點加強取締與勸導。警方強調，違規停車不僅壓縮輪椅族、高齡長者及行人的通行空間，更增加交通事故風險，未來將視狀況配合拖吊作業，強力維護無障礙通行環境。

花蓮縣警察局交通警察隊指出，近日接獲地方民眾反映，慈濟醫院周邊人行道屢見違規停車情形，特別是花蓮市中央路三段靜思堂前的人行道，已嚴重影響路人權益。這些違規車輛使得輪椅使用者、推嬰兒車的家長及視障者被迫繞行至車道，險象環生。

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為了遏止亂象，警方已鎖定慈濟醫院周邊、門診尖峰時段及民眾檢舉熱點，全面強化巡邏與執法力道。警方說明，人行道屬行人優先空間，依據《道路交通管理處罰條例》相關規定，不論是機車或微型電動二輪車，只要違規停放於人行道，警方均將依法舉發。

警方呼籲，前往慈濟醫院就醫、探病或洽公的民眾，務必把車輛依規定停放於合法的停車格或停車場，切勿因貪圖一時便利而占用人行道。花蓮縣警察局強調，未來將持續結合勸導、宣導及強力執法手段，改善周邊停車秩序，保障行人的通行權益與安全。

花蓮慈濟醫院周邊人行道違規停放機車、嚴重阻礙通行的亂象，花蓮縣警察局將加強取締。（縣警局提供）

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