約國道休息站交易、收了整袋1萬塊10元硬幣 竟是賣......

湖口休息站淪為毒販交易的場所。（示意圖，資料照）

高速公路休息站成毒品交易熱點！綽號「妹仔」的江女販賣安非他命，他與彰化3名買家約在國道湖口休息站交易，事後被查獲，3名買家供稱買了3包，付了1萬8000元，一手交錢、一手交貨，但江女矢口否認，她說，雙方交易的是「娃娃機貨款」，沒有毒品，但法官質疑，若是娃娃機貨款，用匯款就好，豈要大家相約在國道休息站。江女因為是累犯，被判10年10月徒刑。

彰化警方先掌握3名買家，再到宜蘭某汽車旅館逮捕江女，現場查扣7包安非他命及31包毒品咖啡包。

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3名買家都住彰化，其中1人向警方供稱，他們透過中間人牽線向江女買毒，雙方約在湖口休息站的停車場交易，他們買了3包總共付了1萬8000元，其中有一人是做夾娃娃生意，交易款裡有1萬元是用10元硬幣付，當時江女還嫌「好麻煩」，他們說「不然交易取消」，最後江女還是收下1袋共1萬元的10元硬幣。

法庭審理時，江女坦承與3人在湖口休息站碰面，也承認雙方是投資夾娃娃機的本金，並非毒品交易。

法官認為，若是夾娃娃交易，何須3人大費周章遠從彰化同車前往湖口服務區與被告見面，又豈會3人需分攤油錢之理。被告所言不足採信，而被告之前已犯毒品案，徒刑執行完畢後5年內再犯，顯見刑罰反應力薄弱，需加重處罰，判處10年10個月有期徒刑。

警方表示，國道休息站因為人、車多，離站後車流不易掌握，因此常成為毒品交易的熱區。

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