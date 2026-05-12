文化男大生下水救人卻失聯 消防局傳授「救溺五步」

消防局傳授「救溺五步」。（記者王冠仁翻攝）

9旬張姓老翁今天清晨被人發現在台北市大稻埕碼頭落水，當時在附近的24歲文化大學李姓男大生見義勇為下水救人，不幸沒入水中失聯至今，張姓老翁雖然稍早被救起，但送醫搶救不治。對此，台北市消防局在今天也重申正確的「救溺五步」，民眾如遇到類似情況一定要謹記，才能避免要救人卻成為被救者的情況再次發生。

台北市消防局表示，所謂的救溺五步是「叫、叫、伸、拋、划」，詳細步驟是：

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1、叫，大聲呼救。

2、叫，呼叫119、110等專業單位人員前來救援

3、伸，利用延伸物，如竹竿、樹枝等來嘗試救援水者。

4、拋，拋送漂浮物，如球、繩、瓶來嘗試救援水者。

5、划，利用大型浮具划過去救援，如船、救生圈、浮木、救生浮標等。

1名消防員表示，民眾如發現有人溺水，不論自身泳技再好，也千萬不可貿然下水救人，因為溺水者可能會不自覺抓緊救援者，導致救援者呼吸困難、無法游泳而雙雙溺水。再加上如果溺水地點是在天然水域，如河川、海邊等，這些地點的水流並非完全靜止，救援者如不熟悉，極有可能因此被捲入水中或是被帶離岸邊，危險性都會增加。

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