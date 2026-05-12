密室脫逃釀瀕死意外 新北今起擴大稽查

新北市公安稽查小組因應台北市密室脫逃，造成女員工遭繩索勒頸重傷，新北市政府公安稽查小組今起將稽查。（記者吳仁捷翻攝）

台北市連鎖密室脫逃業者傳出女員工扮演遊戲中「吊死鬼」角色時，疑使用繩索道具異常，導致窒息意外，緊急送醫搶救；新北市政府公安稽查小組今起將聯合稽查轄內6家業者，針對公共意外責任保險投保、建築物公共安全申報、定型化契約條款、場地安全標示及消防安全等加強稽查，對於員工為營造效果冒險，新北勞檢處也將介入稽查，提升從業人員及顧客安全意識。

台北市密室逃脫釀成意外，而近年類似活動廣受年輕、學生族群歡迎，特色在於玩家需在密閉空間解謎闖關，配合劇情設計，在昏暗環境中，進行爬行或操作特殊機關，但類似類沉浸式體驗伴隨安全風險，威脅消費者，及現場工作人員安全，也具危害性。

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新北市保障消費安全、民眾權益，2023年底，消保官會同經濟發展局、工務局及消防局，針對轄內6家密室逃脫業者進行聯合稽查，並對違反建築法規業者依法處分，今天專案查核重點包括，鑒於密室逃脫場館常因劇情需求設置特殊機關、昏暗空間或梯具設施，增加遊戲過程中受傷風險，主管機關將持續輔導業者強化安全標示與警語設置，以提升消費者風險意識。

公安小組透露，今起啟動新一波聯合稽查行動，全面檢視業者安全管理措施，以確保民眾娛樂安全，防止再傳悲劇。

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