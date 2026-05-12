台北精舍命案》判決理由出爐！王薀說謊掩飾 李威夫婦抖出換緩刑

台北市大安區的「水月草堂」精舍命案前年爆發蔡姓女信徒命案，藝人李威（戴口罩者）與妻子簡瑀家（右後）轉為污點證人，一審判有期徒刑1年8月、緩刑5年。（資料照，記者陳逸寬攝）

台北地方法院審理前年7月發生於台北市大安區的「水月草堂」精舍命案今天宣判，依共同傷害致死罪將主嫌、佛學作家王薀（本名王江鎮）判處12年徒刑，4名「學姐」幹部幹子昀、住持吳慧珠等5人重判10年，藝人李威與其妻簡瑀家判1年8月、緩刑5年；判決理由出爐，合議庭痛批王薀犯後竟與眾人商議掩飾、說謊，收取手機、刪除對話，嚴重妨害司法偵查，審理時才認罪，因此重判12年。

全案起訴13人，除了王薀判刑12年最重，信徒學姐幹子昀、梁碧茵、游秀鈴、姜芃妤、住持吳慧珠等5人，依共同傷害致死罪判刑10年，李淵源依同罪判9年；幫助傷害致死罪的呂莉芳判5年、黃文琪4年、李宸宇4年；吳傍丹以幫助傷害罪判1年6月；李威夫婦以幫助傷害致死罪判刑各1年8月、緩刑5年。

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合議庭量刑時審酌，王薀是本案宗教團體的唯一上師、老師，所有信徒、學生尊他如神佛般，聽從他的指示而為，王薀卻未以理性、合理、尊重方式，解決同修間的糾紛或疏漏，竟糾集信眾以強制、傷害方式「研討」，過程中他負責指示、下令，且疏未注意死者蔡女的身體健康情狀，就直接離開，導致蔡女死亡的結果。

合議庭指出，王薀犯後竟與眾人商議掩飾、說謊，收取手機、刪除對話，嚴重妨害司法偵查，直到法院審理，才開始坦承相關行為事實，並與被害人家屬達成和解，雖已履行損害賠償金額，但尚未依和解協議，提出當日發生事實經過的自白書。

4名學姐梁碧茵、游秀鈴、幹子昀、姜芃妤、住持吳慧珠、信徒李淵源等6人，僅依王江鎮的指示，未理智、尊重蔡女的意願，共同犯強制、傷害行為，過程中出言辱罵、責怪蔡女，徒手強制蔡女起身、下跪、磕頭，多次使蔡女頭臉、身體、四肢撞擊地面，見到蔡女倒地、無力起身，吳慧珠、李淵源先後拖行她，致使其頭部、身體撞擊地面，6人為傷害致死罪的共犯。

信徒吳傍丹、呂莉芳、黃文琪、李宸宇等人，案發當日因其他法務而至現場，見到眾人「研討」蔡女的各種行為，竟仍在場圍觀、附和、看守門口、協助拿取推車，給予助力，視同傷害致死的幫助犯。

李威到案後，已就當日他的所見情形，盡力誠實陳述，並與妻子簡瑀家均已和蔡女家屬達成和解並履行完畢，獲被害人家屬諒解，同意讓李威夫妻從輕量刑及緩刑。

法官並考量各被告有沒有參與串證群組、妨害司法偵查等犯後態度、有沒有和解等情況，各自量刑。

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