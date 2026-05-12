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    會怕！無照駕駛加重處罰1月上路 新北2至4月累犯案大減93％

    2026/05/12 12:22 記者黃子暘／新北報導
    新北市交通事件裁決處長李忠台表示，交通部修正道路交通管理處罰條例第21條於今年1月31日起上路，針對無照駕駛者加重處罰。（新北市裁決處提供）

    新北市交通事件裁決處長李忠台表示，交通部修正道路交通管理處罰條例第21條於今年1月31日起上路，針對無照駕駛者加重處罰。（新北市裁決處提供）

    無照駕駛害人也害己，新北市交通事件裁決處長李忠台表示，交通部修正道路交通管理處罰條例第21條於今年1月31日起上路，針對無照駕駛者加重處罰，其中大型車及汽車無照駕駛者，最高可處6萬元，機車無照駕駛最高則可處3萬6千元；車主如出借車輛給無照駕駛者，也將連帶受罰與駕駛人一樣金額的罰鍰，車輛須當場扣牌3個月並移置保管場。

    李忠台說，新北市今年2至4月無照駕駛累犯共計212件，較去年同期3080件減少2868件，案件數量約降低93%，顯見修法加重處罰具嚇阻效果，執法已有顯著成效。

    裁決處說明，大型車10年內第2次無照駕駛，罰鍰為8萬元、汽車為6萬元、機車為3萬6千元，並將當場移置保管車輛及扣繳牌照；10年內無照駕駛次數若達3次以上，汽車及機車按前次處罰金額再加罰1萬2千元，大型車加罰2萬4千元。

    裁決處指出，修法後，車主若將車輛給無駕照駕駛人使用，除將連帶受罰、吊扣牌照，10年內違反2次者，則吊扣牌照6個月，3次以上者，吊扣牌照1年；提醒車主出借車輛時，應確認駕駛人是否具備有效駕駛執照，以免連帶受罰。

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