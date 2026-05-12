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    才出獄又性侵！他「專撿男屍」脫褲磨蹭還射精 二審維持判1年

    2026/05/12 11:53 記者楊心慧／台北報導
    台北市34歲簡姓男子於2025年5、6月間多次在信義區酒吧外鎖定酒醉男子犯案，先假意攙扶，再趁機猥褻，甚至脫褲磨蹭、強吻、觸摸私處，還對其中一名男子射精在背上。（情境圖）

    台北市34歲簡姓男子於2025年5、6月間多次在信義區酒吧外鎖定酒醉男子犯案，先假意攙扶，再趁機猥褻，甚至脫褲磨蹭、強吻、觸摸私處，還對其中一名男子射精在背上。（情境圖）

    台北市34歲簡姓男子2025年5、6月間多次在信義區酒吧外鎖定酒醉男子犯案，先假意攙扶，再趁機猥褻，甚至脫褲磨蹭、強吻、觸摸私處，還對其中一名男子射精在背上。另一次他原想對醉倒男子下手，卻因突然腹瀉，改偷走對方悠遊卡並盜刷49元。一審台北地院依乘機猥褻罪判刑1年、竊盜罪判拘役20天，得易科罰金，並沒收49元犯罪所得。高院今宣判上訴駁回。

    簡男去年5月在松壽路的酒吧外，鎖定2名喝醉男子，竟伸出狼爪，脫掉自己的短褲，裸露出生殖器對被害人腰臀磨蹭，其中一名男子遭簡男強吻、伸手到褲襠摸捏生殖器，他立刻推開簡男，卻發現簡竟興奮射精。

    簡男去年6月初又再度犯案，原想動手侵犯，卻因想拉肚子，只偷走對方悠遊卡就離開，沒想到悠遊卡僅49元，但他仍將餘額49元用光，結果被警方逮捕。

    簡男雖坦承犯行，但辯稱患有輕度智能障礙，自幼在育幼院長大且曾遭性侵，希望法官從輕量刑。不過台北地院認為，他出獄不久即再犯，且刻意挑選酒醉者下手，顯示具辨識能力與高度再犯風險，個人成長背景不能成為犯案理由。

    另因簡男過去犯案對象涵蓋男女，檢方聲請強制治療獲准。台北地院指出，他出獄不到2個月又再犯，顯示自我控制能力不足，因此裁定送往機構接受1年強制治療，必要時可再延長。

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